Estos son los planes de Navidad que puedes hacer en Morente: el pueblo con más 'gnomos' que vecinos

Uno de los ejemplos más llamativos que se han dado en los últimos años de cómo un núcleo pequeño puede reinventarse sin perder su esencia está en el Alto Guadalquivir. Morente, una aldea de Bujalance con apenas unas decenas de habitantes, ha encontrado en la Navidad un motor inesperado: convertir sus calles en un pequeño universo de gnomos, luces y tradición que cada diciembre atrae a miles de personas. No es una exageración: este pueblo lleva tiempo demostrando que, con creatividad y trabajo vecinal, también se puede combatir la despoblación.

La fórmula que tanto impacto ha tenido nacía tras la pandemia cuando un grupo de vecinos se decidía a transformar su aldea en un cuento navideño hecho y derecho: decoraciones a mano, gnomos fabricados en casa, balcones convertidos en escenarios y hasta una “Senda de los Gnomos” que ya es marca de la casa. Desde entonces cada año han ido sumando novedades, actividades y colaboraciones hasta convertir la iniciativa en un referente en Andalucía.

Para esta nueva edición (del 6 de diciembre al 8 de enero) Morente vuelve a ponerse su mejor traje festivo. Y lo hace con una programación que mezcla tradición, artesanía local y planes familiares para todos los gustos.

Ruta de la Estrella y encendido navideño

El 6 de diciembre arranca por la mañana en el Parque de los Gnomos, donde se celebra la Ruta de la Estrella: una especie de apertura simbólica del cuento navideño. Y ya por la tarde llega uno de los momentos más esperados: el encendido del alumbrado, acompañado de chocolatada y una zambombá que suele llenar la plaza.

Mercadillo Navideño y concursos tradicionales

Durante casi todo el mes estará abierto el Mercadillo Navideño, con artesanos locales y propuestas para comprar regalos diferentes. Ese mismo día también empieza el Concurso de Migas, otro clásico que reúne a vecinos y visitantes alrededor de una de las recetas más castizas del invierno.

La famosa Senda de los Gnomos

Es el reclamo principal, el plan que más gente mueve año tras año: la Senda de los Gnomos que recorre distintos rincones de Morente y muestra las figuras creadas por los propios vecinos: decenas y decenas de pequeños personajes repartidos por calles, esquinas y fachadas que se han convertido ya en símbolo del pueblo.

Planes para los más pequeños

Este año vuelven actividades que suelen agotar plazas: desde el taller de Galletas hasta el concurso infantil de Villancicos, pasando por la Fiesta de pijamas y la tradicional Gymkana infantil del Día de los Inocentes, que está programada para el 26 de diciembre.

Actividades para adultos

El día 27 se reserva para el Concurso de Villancicos de mayores, mientras que el 28 de diciembre vuelve la Maratón de Ajedrez de Navidad. Ya el 3 de enero las familias tienen otra cita clave con la gymkana de "El 4º Rey Mago".

La Cabalgata y el final del cuento

El 5 de enero se vive uno de los momentos más emocionantes: la visita de los Reyes Magos a la aldea, un acto que acaba con los gnomos “cobrando vida” en la Cabalgata de Bujalance. Y para alargar la magia un poco más, el 8 de enero el Parque de Gnomos abre durante todo el día para quienes quieran despedirse del ambiente festivo.