Era una poderosa ciudad íbero-romana y ahora es el único “pueblo gastronómico de España” en Córdoba: las recetas y restaurantes que hay que probar sí o sí

Una de las cosas más curiosas que ocurre en tantas ciudades europeas (y que a veces damos por hecha) es esa convivencia un poco extraña entre los logros del presente y los honores del pasado. Caminas por una calle moderna, con bares nuevos y menús diseñados para Instagram, pero dos metros más allá tienes restos milenarios que te recuerdan que ese lugar ya fue importante mucho antes de que existieran los móviles, el turismo o los fines de semana largos. En ese cruce de tiempos es cuando aparece el caso de Baena: un enclave con un pasado de enorme peso histórico que, sin embargo, hoy presume de un título completamente distinto y delicioso.

Baena no solo tiene raíces que se hunden en el Paleolítico o un bagaje íbero y romano de primer nivel (con ciudades fortificadas como Torreparedones que llegaron a tener murallas, esculturas y una estructura urbana gobernada por élites aristocráticas), sino que además es el único municipio de Córdoba que ha sido reconocido dentro de la clasificación oficial de Pueblos Gastronómicos de España.

La gastronomía que hace que Baena brille

La cocina baenense es tan sencilla como rotunda y tiene ese punto de “receta de casa” que, cuando la pruebas, dices: vale, esto no lo hace cualquiera. El corazón de todo es su aceite con D.O. Baena, motivo de orgullo local y ganador de premios dentro y fuera del país. Es el ingrediente que sostiene casi todos sus platos tradicionales, desde los más humildes hasta los que hoy se reinterpretan en clave creativa.

En los hogares siguen apareciendo guisos de siempre como el empedraíllo, que mezcla arroz, garbanzos, hortalizas y un buen chorro de aceite; el revoltillo baenense de espárragos, habas, ajetes y jamón; o ese mojete de papas que cualquier vecino te describiría al instante porque forma parte de la memoria colectiva.

También están los famosos ratones, que no son lo que su nombre sugiere, sino unas brochetas de cerdo guisadas en vino y especias.

La repostería mantiene igual de viva la herencia árabe con manoletes, pestiños, panetillos, fabiolas o roscos hechos todos con almendra, miel, azúcar y aceite de la zona.

Los restaurantes que entran en la selección gastronómica

La distinción de “pueblo gastronómico” no viene solo por la tradición, sino también por la oferta actual. Dentro de esta clasificación, los establecimientos de Baena que aparecen como recomendados y que forman parte del circuito culinario del municipio son:

Bar JM

Bar Restaurante Casa Juli

Cafetería Cervecería Magalluf

El Primero de la Mañana

Gastrobar Jarana

Mesón Casa del Monte

Restaurante Bodega Palacios

Restaurante Picoteo Bar de Tapas

Restaurante Vise Hermanos Villareal

Son locales que, cada uno a su manera, siguen la misma línea: producto de la tierra, recetas que se reconocen a la primera cucharada y ese exceso de hospitalidad tan típico del interior de Andalucía. Algunos mantienen platos tradicionales tal cual; otros los afinan un poco para el comensal de hoy.

Lo curioso de Baena es que su presente culinario convive con un pasado que no es para nada menor. Es territorio que estuvo densamente ocupado en época romana, con yacimientos que llegaron a ser municipios o colonias. Fue enclave musulmán de enorme importancia, capital de la cora de Cabra y escenario de conflictos, asedios y pactos que marcaron la historia medieval de la región. Y, aún así, el pueblo ha sabido conservar ese poso cultural mientras se reinventaba como destino gastronómico.