Industria
Palma del Río participa en el Encuentro de Ciudades Industriales de Andalucía celebrado en Málaga
La alcaldesa, Matilde Esteo, defiende las buenas prácticas del municipio y destaca las alianzas con la Universidad, Pegsus Aerogroup y la BLET
La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, participó este martes en Málaga en el tercer Encuentro de Ciudades Industriales de Andalucía que tuvo lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital de la Costa del Sol, en el que se escucharon las buenas prácticas que se llevan a cabo en ocho municipios, uno por cada provincia. Desde Córdoba fue Palma del Río el municipio elegido para exponer la visión de futuro de la ciudad, y Esteo fue la encargada de explicar al auditorio la potencia agrícola de la localidad unida a una industria moderna, tecnología aplicada al campo, logística avanzada y grandes alianzas con la Universidad, Pegasus Aerogroup y la Base Logística del Ejército de Tierra.
La ponencia de Matilde Esteo se denominaba Del Valle del Guadalquivir a Europa: La Proyección Industrial de Palma del Río y se trataron asuntos como la transformación de Palma del Río en una ciudad industrial moderna hablando de la fortaleza agroindustrial basada en los cítricos y en cooperativas de referencia. También en este apartado centró el crecimiento que experimentan sectores como el de las energías renovables, las manufacturas o servicios industriales en el municipio.
Industrias punteras
Como aliados estratégicos, la alcaldesa señaló tres: Pegasus Aero Group, que posiciona la ciudad en el mapa aeronáutico mundial; la Universidad de Córdoba, clave para la digitalización agroalimentaria y la formación avanzada, y la Base Logística del Ejército de Tierra, que se trata de una oportunidad histórica para crear una industria auxiliar y logística avanzada.
Matilde Esteo ha recordado que Palma del Río ha sido reconocida con la Bandera Verde a la industrialización, aval que acredita la calidad de su planificación, suelo disponible y capacidad para atraer inversión al municipio y también ha matizado que se encuentra dentro de una estrategia de conexión con grandes corredores europeos. Gracias a la conexión ferroviaria, Palma del Río se conecta con Europa dentro de la gran autopista ferroviaria que supone Algeciras-Córdoba-Zaragoza.
Estrategia industrial
Matilde Esteo sintetizó la estrategia de la ciudad en una frase clara: "Palma del río no solo produce, innova, transforma y se conecta con Europa desde su raíz agrícola y su vocación industrial".
El tercer encuentro de ciudades industriales de Andalucía fue inaugurado por el consejero de Industria, Jorge Paradela, y permitió escuchar las ponencias de otros municipios como El Ejido, Ubrique, Ogíjares, Triguero, Linares, Antequera y Lora del Río en "una red que está abierta a todos los municipios que quieran impulsar esta actividad", según concluyó el propio consejero de Industria.
