La Diputación de Córdoba ayudará a sufragar los daños causados por la borrasca Claudia

La Diputación de Córdoba ayudará a los municipios afectados por el paso de la borrasca Claudia por la provincia a sufragar los gastos derivados de los daños que ocasionó el pasado fin de semana. El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha informado de ello al Pleno en respuesta a una pregunta formulada por la portavoz de Izquierda Unida, Irene Ruiz.

Fuentes no ha especificado ninguna cantidad, ya que aún se está pendiente de la evaluación de los daños, por ejemplo en Almodóvar del Río, que fue el municipio más afectado tras la capital. Pero sí ha asegurado que la Diputación pondrá a disposición sus recursos y colaborará con los gastos de las intervenciones necesarias. En su intervención, el presidente tuvo también palabras de agradecimiento para los técnicos y bomberos que desde las primeras horas trabajaron para achicar agua de calles y viviendas de la localidad de La Vega, donde se desbordó un arroyo, se rompió una tubería y cayó un muro que afectó a varios vehículos.

Punto limpio de Montalbán

Por otra parte, el Pleno aprobó un convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento de Montalbán para que la administración provincial gestione el punto limpio municipal. Un acuerdo del que el portavoz del gobierno provincial, Antonio Martín, destacó que «permitirá que el municipio cuente con un servicio profesionalizado, estable y adaptado a sus necesidades, reforzando la calidad de la gestión ambiental y dando respuesta a una demanda importante del Ayuntamiento».

Otro de los puntos destacados del orden del día fue la aprobación provisional del Programa Provincial Específico de Alumbrado Navideño para municipios menores de 5.000 habitantes, un programa «pionero», en palabras del portavoz, que va a servir para ayudar a los ayuntamientos a sufragar los gastos de iluminación y decoración navideña, «dinamizando el comercio local y reforzando la identidad de nuestros municipios en unas fechas tan especiales», dijo.

La Corporación provincial, durante el minuto de silencio en memoria de Fosforito. / CÓRDOBA

Virus del Nilo

De otro lado, se avanzó en la gestión del virus del Nilo en la provincia aprobando de forma provisional el programa para gastos derivados de los Planes Municipales contra el Virus del Nilo, dotado con casi 500.000 euros, «con lo que se refuerza la coordinación con la Junta de Andalucía y con los municipios para mejorar la vigilancia y el control del mosquito transmisor, especialmente en los municipios que presentan un riesgo alto».

El Pleno también acordó una modificación de crédito para el Ayuntamiento de El Viso, destinada al convenio para la celebración del Auto Sacramental de los Reyes Magos, con una cuantía de 50.000 euros.

También hubo un momento para el recuerdo a Antonio Fernández Díaz Fosforito, fallecido este mismo mes, por el que se leyó una declaración institucional y la Corporación guardó un minuto de silencio.