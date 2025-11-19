El Hospital Valle de los Pedroches, reconocido por tercer año consecutivo como el mejor centro del país en el tratamiento de fracturas de cadera

El Hospital Valle de los Pedroches ha sido distinguido, por tercer año consecutivo, como el “mejor hospital” en el tratamiento de las fracturas de cadera, según los indicadores de calidad del Registro Nacional de Fracturas de Cadera (RNFC) correspondientes al año 2023. El reconocimiento se entregó el pasado 10 de octubre durante la 8ª Reunión del RNFC celebrada en Barcelona.

El galardón fue recogido por el director de la Unidad de Aparato Locomotor y coordinador de la Unidad de Ortogeriatría y de Prevención de Fracturas por Fragilidad (FLS), el doctor Manuel Mesa, quien destacó que el premio “reconoce el esfuerzo conjunto de todos los profesionales implicados en el tratamiento de la fractura de cadera, desde médicos y enfermería hasta fisioterapeutas, trabajadores sociales y centros sociosanitarios, tanto del hospital como del ámbito extrahospitalario”.

Un modelo asistencial integral

La unidad mixta de ortogeriatría del centro, coordinada por la Unidad de Aparato Locomotor, se ha consolidado como una referencia por su capacidad para adaptarse a las necesidades sociosanitarias del Área Sanitaria Norte de Córdoba, incorporando líneas de innovación y mejora continua orientadas a una atención humanista, integral y eficiente.

Los pacientes con fractura de cadera no solo reciben la intervención quirúrgica necesaria, sino también una evaluación multidimensional que abarca el estado nutricional, cognitivo, funcional, metabólico, hormonal y de dependencia. Además, se establecen tratamientos preventivos frente a nuevas fracturas y se garantiza un seguimiento clínico de hasta tres años.

Este enfoque global contribuye a que los pacientes sean operados con rapidez y seguridad, regresen antes a sus domicilios, presenten menos complicaciones y se reduzcan los índices de mortalidad asociados a este tipo de patologías.

Un reconocimiento nacional

Los premios del RNFC, creados en 2023 y basados en modelos consolidados de países como Escocia, Irlanda, Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda, reconocen la excelencia asistencial de los equipos que trabajan en la atención de la fractura de cadera. En esta edición también fueron distinguidos los hospitales de Mieres (Asturias) y Basurto (Bilbao).

El doctor Mesa subrayó, además, el valor del trabajo conjunto con el RNFC, que permite “un análisis competitivo e interno que identifica fortalezas, evidencia áreas de mejora y contribuye a definir buenas prácticas para una atención más eficiente y eficaz, con beneficios directos para el paciente, su familia y el funcionamiento del hospital”.