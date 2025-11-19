Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balance anual

El Centro de la Mujer de Montilla atiende 40 consultas sobre violencia machista en el último año

El servicio Atenpro cuenta en la actualidad con una treintena de usuarias inscritas

La teniente de alcalde de Igualdad en Montilla, Lidia Bujalance.

Juan Pablo Bellido

Montilla

El Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) de Montilla ha tramitado en los últimos doce meses hasta 40 atenciones por violencia de género. Así lo desveló este miércoles la teniente de alcalde de Igualdad, Lidia Bujalance, quien dio a conocer el balance anual de este servicio ubicado en el Centro Municipal de Servicios Sociales Lola López Baena.

De este modo, el CMIM ha registrado 802 atenciones en lo que va de año, de las cuales 40 se corresponden con nuevos casos de violencia de género. En ese sentido, la responsable municipal de Igualdad puso el acento en lo que estas cifras representan para la localidad y recordó que «detrás de cada atención hay una historia concreta, un proceso emocional y, muchas veces, un punto de inflexión vital".

La realidad social

«Son cifras que reflejan una realidad que existe en nuestra ciudad y sobre la que debemos seguir trabajando con firmeza»» señaló Lidia Bujalance.

A su vez, la edil confirmó que, actualmente, 31 mujeres de la localidad utilizan o están inscritas en el servicio Atenpro, un sistema estatal de emergencia y geolocalización que alerta de inmediato a la Guardia Civil, al centro de salud y a los servicios de emergencia ante cualquier situación de riesgo por violencia machista.

TEMAS

