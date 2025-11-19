Pozoblanco y Villanueva de Córdoba mejoran los accesos a La Jara para la coronación de la Virgen de Luna

Los ayuntamientos de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba acometen estos días mejoras en los caminos de acceso a la ermita de La Jara para la coronación canónica de la Virgen de Luna, patrona de ambos municipios, que se celebrará el próximo 7 de diciembre. Con este motivo, el consistorio pozoalbense ha acogido también una reunión de la junta local de seguridad que, con carácter excepcional, ha contado con la presencia de ambos alcaldes, Santiago Cabello e Isaac Reyes; concejales de las dos corporaciones municipales; representantes de las cofradías de ambas localidades, mandos y cargos de la Guardia Civil, así como la Policía Local, Protección Civil, técnicos de emergencias y seguridad privada.

La reunión ha abordado la organización de todo el despliegue de efectivos previsto para garantizar el normal desarrollo de este evento religioso histórico, al que se prevé la asistencia de miles de personas. El plan de seguridad se centra sobre todo en la regulación de los accesos al entorno del Santuario, la organización de aparcamientos y la gestión de flujo de personas que se concentrará ese día. Tanto los alcaldes de ambas localidades como el resto de convocados han querido trasladar que la coronación canónica es un acto litúrgico y que, como tal, contará con una organización diferente a la habitual en las celebraciones romeras de Pozoblanco y de Villanueva.

Sin limitaciones de acceso

Aunque no se han dado todos los detalles, se ha querido avanzar que no habrá limitaciones de acceso ni a personas ni a vehículos más allá de las que marque el aforo previsto por motivos de seguridad. Además, en las zonas anexas a la carpa, que estará ubicada en la explanada, junto a la cruz, se dispondrán pantallas y megafonía para que aquellas personas que, llegado el caso, no puedan acceder a la carpa tengan la posibilidad de seguir la ceremonia en directo.

Las cofradías han planteado una serie de necesidades a la Guardia Civil según la previsión del desarrollo del acto, tanto en la carpa central como en los alrededores de la ermita, y se han establecido las entradas y las salidas a la explanada del santuario, que serán las habituales. De hecho, los alcaldes de ambos ayuntamientos han expuesto que ya se están ejecutando mejoras en los caminos de acceso al recinto.

En coche y en autobús

La Junta Local de Seguridad ha confirmado que se podrá acceder en coche y en autobús desde las paradas habituales, pero se ha recordado que el aforo de la carpa es limitado y que se irá cubriendo por orden de llegada en el caso de los asistentes.

La reunión se ha celebrado con el objetivo de fijar objetivos de forma conjunta y afrontar el reto de organizar un evento inédito y singular, por ello, desde la junta local de seguridad se recomienda que "se mantenga el comportamiento cívico propio de todas las celebraciones que se organizan en el privilegiado entorno de la dehesa de La Jara".