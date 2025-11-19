El Ayuntamiento organiza las primeras jornadas 'Cabra, municipio taurino de Andalucía'

Tras su reciente adhesión a la Red de Municipios Taurinos de Andalucía (Remta), el Ayuntamiento de Cabra ha organizado para esta semana las primeras Jornadas Taurinas Cabra, municipio taurino de Andalucía en colaboración con la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, con el objetivo de acercar la cultura taurina a la ciudadanía y "reflexionar sobre sus valores históricos, artísticos y sociales", indican desde el Consistorio.

La primera de las citas tendrá lugar este jueves en el Cinestudio Municipal Antonio Espinar Arcos con la proyección de la película Tardes de Soledad (2024, Albert Serra). La cinta ofrece una mirada íntima a la experiencia del torero Andrés Roca Rey, que asume el riesgo de enfrentarse al toro como "un deber personal, un respeto a la tradición y un desafío estético".

Una mesa redonda

La segunda actividad se desarrollará el sábado, 22 de noviembre, a las 20.30 horas también en el Cinestudio Municipal, con la mesa redonda El indulto en la tauromaquia, un debate que contará con la participación de los ganaderos Luis Algarra Crehuet, de la ganadería Luis Algarra Polera, y Antonio Morales Cuquerella, de la ganadería Partido de Resina, y dirigido por el reconocido periodista taurino, Luis Miguel Parrado Parrado.

La entrada a ambos actos será libre hasta completar aforo, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de disfrutar de un espacio de encuentro y reflexión sobre la tauromaquia, su historia y sus protagonistas.