Con la colaboración de la Junta
El Ayuntamiento organiza las primeras jornadas 'Cabra, municipio taurino de Andalucía'
La programación se desarrollará los días 20 y 22 de noviembre en el Cinestudio municipal
Tras su reciente adhesión a la Red de Municipios Taurinos de Andalucía (Remta), el Ayuntamiento de Cabra ha organizado para esta semana las primeras Jornadas Taurinas Cabra, municipio taurino de Andalucía en colaboración con la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, con el objetivo de acercar la cultura taurina a la ciudadanía y "reflexionar sobre sus valores históricos, artísticos y sociales", indican desde el Consistorio.
La primera de las citas tendrá lugar este jueves en el Cinestudio Municipal Antonio Espinar Arcos con la proyección de la película Tardes de Soledad (2024, Albert Serra). La cinta ofrece una mirada íntima a la experiencia del torero Andrés Roca Rey, que asume el riesgo de enfrentarse al toro como "un deber personal, un respeto a la tradición y un desafío estético".
Una mesa redonda
La segunda actividad se desarrollará el sábado, 22 de noviembre, a las 20.30 horas también en el Cinestudio Municipal, con la mesa redonda El indulto en la tauromaquia, un debate que contará con la participación de los ganaderos Luis Algarra Crehuet, de la ganadería Luis Algarra Polera, y Antonio Morales Cuquerella, de la ganadería Partido de Resina, y dirigido por el reconocido periodista taurino, Luis Miguel Parrado Parrado.
La entrada a ambos actos será libre hasta completar aforo, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de disfrutar de un espacio de encuentro y reflexión sobre la tauromaquia, su historia y sus protagonistas.
- Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución
- De los Zapateros al vino: el origen de un pueblo de Córdoba que da nombre a una denominación única
- Los embalses cordobeses recogen 85 hectómetros en tres días tras las intensas lluvias
- El primer tramo de la futura A-81 a su paso por Córdoba queda fuera del estudio ambiental
- La lluvia corta cuatro carreteras de la provincia en la Campiña y la Vega del Guadalquivir
- Un detenido por la muerte de un joven temporero en Adamuz por un disparo de arma de pequeño calibre
- El vuelco de un camión causa retenciones en la A-4 a la altura de La Carlota
- La suerte hace doble parada en Córdoba: El Carpio y Pozoblanco reparten el segundo premio de la Lotería Nacional