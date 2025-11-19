Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se harán efectivos a principios de 2026

AVRA ultima lanzamientos por ocupaciones ilegales en la urbanización El Zarpazo de Lucena

La agencia pública de la Junta también compromete para el primer trimestre del próximo año la ejecución de las obras de reparación

Entorno de la urbanización El Zarpazo, en Lucena.

Entorno de la urbanización El Zarpazo, en Lucena. / M. González

Manuel González

Manuel González

Lucena

El equipo de gobierno de Lucena, salvo situaciones puntuales, concentra la problemática de la ocupación irregular de viviendas en la zona de El Zarpazo, entorno afectado por este fenómeno ilegal desde hace años y donde ya se están ultimando lanzamientos.

En este sector residencial, ubicado en el este de la localidad, la empresa pública de la Junta de Andalucía AVRA posee multitud de viviendas, otorgadas en régimen de alquiler. Durante la pasada semana, miembros de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía se desplazaron hasta Lucena y mantuvieron una reunión con representantes del Ayuntamiento.

Más control de pisos ocupados ilegalmente

Desde AVRA, a través de un órgano de verificación de situaciones ilegales, anuncian que han intensificado el control y la supervisión de estas viviendas y de sus moradores y emplaza al primer trimestre de 2026 la ejecución de desahucios para liberar pisos ocupados clandestinamente.

Miriam Ortiz, concejala de Vivienda, ha manifestado que, habitualmente, "las cuestiones puntuales se atajan" en cuanto "tenemos conocimiento" y "de manera inmediata". En el contexto presente, "el problema" sólo "está focalizado en El Zarpazo"; por lo demás, en otros puntos de la localidad "no hay datos para decir que persiste este problema", señala.

Rehabilitación de viviendas en 2026

Igualmente, en el primer trimestre de 2026, AVRA ha comprometido la ejecución de diversas labores de reparación y rehabilitación de viviendas en El Zarpazo, materializando un contrato anunciado hace un año, con una inversión de 82.000 euros.

La Junta puntualizó, no obstante, que, atendiendo a las necesidades de mantenimiento y subsanación de deficiencias, esta partida inicial podría aumentar.

Desde el Ayuntamiento han solicitado expresamente a los dirigentes de AVRA que inspeccionen directamente las viviendas violentadas en El Zarpazo y comprueben las condiciones sociales y estructurales de los inmuebles.

