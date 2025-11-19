Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

UNIVERSIDAD

Aguilar de la Frontera y Baena digitalizan por completo su documentación notarial del siglo XVI, un hito pionero en Andalucía

La UCO y el Archivo Histórico Provincial de Córdoba culminan la transformación digital de más de 225.000 páginas que revelan la vida cotidiana en ambas villas durante el Siglo de Oro

La directora del Archivo, Alicia Córdoba, y el delegado territorial de Cultura, Eduardo Lucena, conversan con los investigadores del proyecto, Enrique Soria y Antonio J. Díaz.

/ CÓRDOBA

Aguilar de la Frontera y Baena se han convertido en las primeras localidades de Andalucía en digitalizar y publicar íntegramente en la red su documentación notarial del siglo XVI, un fondo histórico de extraordinario valor que desde hoy puede consultarse libremente en el portal @rchivAWeb. La iniciativa, impulsada y financiada por la Universidad de Córdoba (UCO) en colaboración con el Archivo Histórico Provincial de Córdoba (AHPCO), ha permitido la digitalización de 101.007 páginas de protocolos notariales de Aguilar (1502–1600) y 124.978 de Baena (1529–1605), lo que suma más de 225.000 documentos accesibles para cualquier ciudadano.

El proyecto supone un avance sin precedentes en la preservación y difusión del patrimonio documental andaluz. Además de garantizar la conservación de estos fondos, abre la puerta a una segunda fase en la que investigadores de la UCO aplicarán modelos propios de inteligencia artificial para analizar y descifrar automáticamente los textos, ofreciendo nuevas posibilidades de estudio sobre la vida cotidiana en la Andalucía del Siglo de Oro.

Un retrato único de la vida diaria en el siglo XVI

Los protocolos notariales digitalizados recogen un mosaico de actividades humanas que permite reconstruir con detalle la realidad social, económica y cultural de ambas villas entre los siglos XV y XVII. Entre los documentos figuran compras de esclavos, ventas de casas, tierras y animales, transacciones de tejidos y especias, contratos agrícolas, escrituras de vinos y aceites, casamientos, testamentos, acuerdos de dotes, perdones de adulterio, fianzas de cárcel y un amplio repertorio de contratos civiles y mercantiles.

Esta documentación pone de relieve la singular riqueza del patrimonio histórico cordobés, ya que los escribanos registraban tanto los grandes asuntos públicos como los aspectos más íntimos del día a día. Su digitalización permite devolver a los vecinos de Aguilar y Baena una parte esencial de su identidad, a la vez que se protege la memoria colectiva de miles de personas que vivieron desde la época de los Reyes Católicos hasta la de Miguel de Cervantes.

Un proyecto de referencia en Europa

La iniciativa se enmarca en un proyecto de mayor alcance liderado por un equipo de investigación histórica de la UCO, propietario de una de las plataformas de digitalización más avanzadas de Andalucía. Gracias al convenio con la Junta de Andalucía, desde 2021 se han digitalizado ya 2,5 millones de imágenes de los protocolos de la ciudad de Córdoba, además de 365.000 páginas correspondientes al siglo XVI en el sur de la provincia.

En 2025, la financiación de la UCO permitió extender el proyecto a nuevas localidades. Aguilar de la Frontera es la primera en completar íntegramente la digitalización de su fondo notarial, marcando un hito histórico para el patrimonio documental de la región.

TEMAS

Aguilar de la Frontera y Baena digitalizan por completo su documentación notarial del siglo XVI, un hito pionero en Andalucía

