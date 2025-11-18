La Subbética recibe 2,35 millones del Feder para liderar la innovación rural y combatir la despoblación

La resolución provisional de la Dirección General de Servicios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha incluido el proyecto del Plan de Actuación Integrado (PAI) La Subbética Cordobesa: Un lugar para vivir, presentado por la mancomunidad, que ha obtenido 30 puntos y una ayuda máxima de 2.348.646 euros, situándose como la mejor propuesta presentada por la provincia de Córdoba en la convocatoria del Objetivo Específico 5.2 del Feder 2021–2027.

Según ha informado la mancomunidad, "este reconocimiento consolida un avance estratégico para la transformación del territorio y refuerza la lucha contra la despoblación en los diez municipios menores de 5.000 habitantes que conforman el Área Funcional de la Subbética". El presidente de la Mancomunidad, Juan Ramón Valdivia, ha valorado muy positivamente la decisión, destacando que la comarca "vuelve a situarse entre las zonas rurales más innovadoras de España”. Recordó además que, tras la inminente finalización del Plan de Sostenibilidad Turística —con una inversión histórica de 2,9 millones—, este nuevo proyecto "consolida un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, la digitalización y la calidad de vida en nuestros pueblos".

Valdivia insistió en que el PAI permitirá desplegar una estrategia integral que “no solo combate la despoblación, sino que crea oportunidades reales de vivienda, empleo, emprendimiento y revitalización urbana", reforzando la cohesión territorial y las opciones de futuro para la población joven.

Innovación rural

El plan se articula en torno al proyecto piloto Inteligencia Constructiva para un Futuro Sostenible, que combina innovación tecnológica, vivienda pública de nueva generación y digitalización de servicios públicos. Sus cuatro ejes principales persiguen convertir la Subbética en un referente nacional de innovación rural.

La primera línea es la puesta en marcha de una plataforma digital para el control de la sostenibilidad edificatoria, desarrollada junto a Eprinsa y la plataforma Enlaza, que permitirá monitorizar de manera continua parámetros energéticos y ambientales en viviendas, coworkings y edificios públicos mediante sensores IoT.

Viviendas sostenibles

La segunda actuación contempla la construcción de quince viviendas sostenibles e inteligentes repartidas entre Almedinilla, Benamejí, Carcabuey, Encinas Reales, Fuente Tójar, Iznájar y Zuheros. Estos inmuebles incorporarán eficiencia energética, energías renovables, sistemas de gestión inteligente del confort y un diseño flexible y accesible, ampliando el parque público de vivienda en alquiler asequible.

El tercer bloque se centra en el impulso del trabajo remoto y los nómadas digitales, con la creación de un espacio coworking en Doña Mencía —mediante la rehabilitación de las Bodegas Crismona— y un centro de servicios empresariales en Luque.

El ayuntamiento de Palenciana

Por último, el plan incluye la rehabilitación sostenible de la casa consistorial de Palenciana, donde se aplicarán soluciones avanzadas de eficiencia energética y monitorización.

Estas actuaciones convertirán la Subbética en un laboratorio de innovación rural destinado a revitalizar entornos tradicionales mediante tecnología, vivienda accesible y servicios digitales.

Valdivia quiso destacar de manera especial la colaboración de la Diputación de Córdoba, en la persona de su presidente, Salvador Fuentes, y de la diputada de Fondos Europeos, Ana Rosa Ruz. Aseguró que "sin su apoyo técnico, institucional y estratégico, y el de organismos como Eprinsa o Cinco, sería imposible afrontar proyectos de esta envergadura", subrayando que el PAI es un ejemplo de cooperación y visión compartida para garantizar el futuro de los pueblos de la comarca.