La Subbética despierta gran interés en Intur por su patrimonio histórico y su oferta de naturaleza

La Mancomunidad de la Subbética ha participado del 14 al 16 de noviembre en la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur), celebrada en Valladolid, donde ha registrado "un notable interés por su patrimonio monumental, su entorno natural y su oferta de turismo activo". La edición de este año ha contado con mayor afluencia de público que en ejercicios anteriores, informa la Mancomunidad en una nota de prensa.

La Subbética ha estado presente en el stand de Turismo Andaluz, donde las consultas del público se centraron especialmente en los atractivos históricos y culturales de la comarca. "También despertó gran atención su oferta de naturaleza vinculada a rutas, espacios protegidos y actividades al aire libre", explican. Según los datos recogidos, las fechas más demandadas para visitar la zona son el puente de diciembre, la Semana Santa y la primavera, momentos en los que la comarca combina una intensa programación festiva con paisajes en pleno esplendor natural.

Nuevas guías turísticas

Para reforzar su presencia en Intur, la Mancomunidad distribuyó las nuevas guías turísticas de la Subbética, que incluyen rutas, patrimonio, gastronomía y experiencias. Asimismo, desplazó personal técnico para atender consultas de forma directa e instaló una pantalla táctil interactiva que permitió a los visitantes explorar la oferta turística del territorio de manera dinámica.

Representante de la Mancomunidad de la Subbética en la Feria Internacional de Turismo de Interior celebrada en Valladolid. / CÓRDOBA

La asistencia a Intur forma parte de la estrategia de promoción desarrollada durante 2025, año en el que la Subbética ha estado presente en ferias como Fitur, Navartur, Expovacaciones o Naturcyl, además de organizar cursos, actividades de sensibilización y acciones de difusión orientadas a consolidar el destino.

Con su participación en la feria vallisoletana, la Mancomunidad reafirma su compromiso con un modelo de turismo sostenible, diverso y competitivo, que fortalece la identidad del territorio y genera oportunidades para empresas y municipios de la comarca.