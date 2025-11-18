La Rambla impulsa su nuevo Plan Básico de Ordenación Municipal urbana

El Ayuntamiento de La Rambla ha adjudicado el contrato de servicios para la redacción del Plan Básico de Ordenación Municipal (PBOM) al estudio de arquitectura y urbanismo Citylab SCA por un importe total de 166.980 euros.

Este contrato, con un plazo máximo de ejecución de 48 meses, tiene como objetivo dotar al municipio de una nueva herramienta urbanística que permita establecer el modelo general de ordenación y la ordenación detallada del término municipal, conforme a la normativa territorial vigente. El alcalde, Jorge Jiménez, ha informado de ello destacando el gran avance para el desarrollo urbanístico de La Rambla que se va a conseguir gracias a este PBOM.

"Durante años La Rambla ha estado esperando un plan de desarrollo urbano adaptado a las necesidades de nuestro municipio y, sobre todo, adaptado a la normativa autonómica vigente. Anteriores corporaciones municipales han destinado mucho tiempo, esfuerzo y recursos públicos para alcanzar ese objetivo, pero no fue posible. Ahora impulsamos este nuevo Plan Básico de Ordenación Municipal con garantía de que pueda llevarse a cabo, con el respaldo de un estudio profesional muy solvente, y gracias a la ayuda económica de la Diputación de Córdoba", ha indicado el alcalde.

El nuevo Plan Básico de Ordenación Municipal supondrá la sustitución de las actuales Normas Subsidiarias, vigentes desde 1998, y marcará un nuevo marco de desarrollo más moderno, sostenible y adaptado a las necesidades actuales de La Rambla.

Financiación

La financiación del proyecto procede en un 90,82% de la subvención del Plan de Humanización de Entornos Urbanos y Agenda Rural 2024-2027, impulsado por la Diputación de Córdoba, y en un 9,18% con aportación directa del propio Ayuntamiento.

Con la puesta en marcha de este plan, La Rambla da un paso decisivo hacia una ordenación urbana más eficiente, sostenible y participativa, reforzando su compromiso con el bienestar de sus vecinos y el desarrollo equilibrado de su territorio, ha afirmado el alcalde, quien ha recordado que se trata también de un compromiso del actual equipo de gobierno local con los vecinos de La Rambla. "Seguimos trabajando para mejorar la vida de los rambleños, para mejorar los servicios públicos, los espacios públicos y las oportunidades de nuestros vecinos, siempre pensando en las generaciones futuras", ha concluido.