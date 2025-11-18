El Ayuntamiento inicia los trámites para denominar Antonio Fernández Díaz 'Fosforito' al Teatro Circo de Puente Genil

El Ayuntamiento de Puente Genil iniciará de forma inminente los trámites para que el actual Teatro Circo adopte la denominación de Teatro Circo Antonio Fernández Díaz 'Fosforito', en recuerdo y homenaje a una de las figuras más importantes del flamenco y uno de los artistas más universales que ha dado la localidad.

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, explicó que esta decisión “nace del profundo agradecimiento y del respeto que nuestro pueblo siente por Fosforito, un artista irrepetible cuya maestría y legado han marcado la historia del flamenco y han proyectado el nombre de Puente Genil por los escenarios más importantes del mundo”. Velasco destacó que la huella artística y humana del maestro “forma parte de lo mejor de nuestra memoria colectiva y de la identidad cultural de varias generaciones”.

El regidor subrayó que el Teatro Circo es “el lugar más adecuado para rendirle homenaje permanente”, por tratarse de un espacio emblemático para la actividad cultural del municipio. “Queremos que cada espectáculo y cada acto que acoja este espacio recuerde la grandeza de quien elevó nuestro arte a lo más alto”, afirmó.

El procedimiento administrativo para el cambio de nombre, del cual ya son conocedores tanto la familia como los portavoces de todos los grupos políticos que componen el pleno del Ayuntamiento, comenzará de inmediato y se desarrollará con “el máximo rigor y transparencia”, señaló el alcalde, quien añadió que la iniciativa refleja “el sentir mayoritario de Puente Genil y de todas las personas que reconocen la dimensión histórica y cultural de Fosforito”.

“Puente Genil tendrá muy pronto un Teatro Circo con el nombre de su hijo más universal”, concluyó Velasco.