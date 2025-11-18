Junta y Diputación acercan herramientas digitales para nuevos perfiles profesionales a estudiantes de Baena

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto; la diputada provincial de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud, Sara Alguacil; y la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, han inaugurado este lunes los cursos de robótica e Inteligencia Artificial del programa Eres Capaz, que durante una semana formarán a 350 alumnos de los cuatro cursos de Secundaria de este instituto baenense. Se trata de garantizarles las mismas oportunidades que los estudiantes que viven en una capital, acercándoles unas capacidades digitales demandadas hoy para nuevas actividades laborales que están surgiendo.

Nieto ha defendido que "queremos que los jóvenes que viven en zonas rurales no solo no se queden atrás en formación digital, sino que sean vanguardia". En este sentido, ha destacado que la elección de este instituto no es arbitraria, ya que se trata de un centro que "lleva mucho tiempo trabajando en la formación digital de los niños de la comarca" y es "un referente de la educación pública en Andalucía".

Facilitar el acceso a estas tecnologías y nuevas profesiones a los andaluces del medio rural es una forma de generar oportunidades para que los jóvenes de municipios pequeños no tengan que marcharse para tener futuro y fijar así la población al territorio en una provincia como Córdoba que “está siendo golpeada por la despoblación”, ha recordado el consejero. En los últimos años ha perdido casi 30.000 habitantes por la caída de la natalidad generalizada, pero también porque, a diferencia de otras provincias andaluzas como Almería, "no ha generado flujo migratorio hacia la provincia".

Generar oportunidades

Tanto para que los que viven en un municipio no se marchen como para que vengan nuevos vecinos “hay que generar oportunidades en nuestro territorio y a eso responde este proyecto”, enmarcado en la primera Estrategia frente al desafío demográfico de Andalucía, que la Consejería está desarrollando con las ocho diputaciones provinciales para llegar a 30.000 andaluces del medio rural, destinando 10 millones de euros de los fondos europeos Next Generation.

La alcaldesa, María Jesús Serrano, ha agradecido a la Consejería de Justicia y a la Diputación que se hayan unido "con la administración local para poder impartir estos talleres en Baena, porque cuando las administraciones se unen, se coordinan y trabajan en beneficio de los vecinos y vecinas al final el resultado siempre es positivo”. Añade que el objetivo de estos talleres es seguir apostando para eliminar la brecha digital y la brecha entre lo rural y lo urbano, entre lo rural y las ciudades y “lanzar un mensaje a todos nuestros jóvenes de que finalmente en el medio rural se puede vivir y que queremos que haya las mismas oportunidades para los jóvenes y los niños del medio rural”.

La brecha digital

Por su parte, la delegada de Transformación Digital de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, ha explicado que este programa se lleva realizando desde hace un mes "para capacitar a jóvenes, niños y mayores para la eliminación de esa brecha digital".

