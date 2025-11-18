Expertos abordan en Cabra la prevención de la violencia de género a través de las redes sociales

Bajo el lema Pantallas que duelen: Estrategias profesionales para la prevención de la violencia de género en redes sociales, el Cinestudio Municipal Antonio Espinar Arcos de Cabra ha acogido este martes una jornada técnica organizada por el Centro Municipal de Información a la Mujer en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y dirigida a profesionales que intervienen en la atención a mujeres víctimas de violencia de género. La sesión ha tenido como objeto avanzar en la comprensión de las nuevas formas de violencia que se desarrollan en el ámbito digital, concretamente en las redes sociales.

La iniciativa, que fue abierta bajo la presidencia de la teniente de alcalde y delegada municipal de Políticas Sociales, Enca Priego, junto a Rosario Alarcón, coordinadora del IAM en Córdoba, contó con varias ponencias. La primera, titulada Las nuevas tecnologías en los delitos de violencia de género, especial referencia a la inteligencia artificial, fue impartida por el inspector jefe de policía Julián Alonso Ballesteros, dentro del marco del Plan Director para la convivencia y seguridad en los centros educativos.

A esta siguió una segunda, Likes que duelen, violencias que atrapan, a cargo de Ana Anguita Parrado, responsable del Área de Prevención de la Unidad de Adicciones del Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba, y Manuel Cazallo Muñoz, educador social de este mismo organismo.

Cartel a la entrada de las jornadas sobre violencia machista celebradas en Cabra. / Moreno

La tercera y última ponencia, No es diversión, es agresión: implicaciones del consumo de pornografía en la violencia sexual, fue impartida por el psicólogo y sexólogo clínico Alejandro Villena Moya, abordando en ella los efectos del acceso precoz a contenidos pornográficos y su influencia en los comportamientos violentos en edades tempranas.

Evolución de la violencia machista

Priego, en su intervención, subrayó que "la violencia machista evoluciona y se adapta a los nuevos entornos digitales, multiplicando las vías de control, acoso y vulnerabilidad", tras insistir en la importancia de "generar espacios profesionales donde actualizar criterios, revisar herramientas y reforzar la coordinación entre administraciones, centros educativos, cuerpos policiales y recursos especializados".

Por su parte, Rosario Alarcón destacó la necesidad de abordar el impacto de las redes sociales en la construcción de relaciones afectivas, especialmente entre la población juvenil, alertando de que "las pantallas pueden causar un daño incalculable si no se aprende a filtrar los contenidos, identificar riesgos y desmentir la falsa imagen de la realidad que muchas veces proyectan".

La clausura de la jornada, que estuvo a cargo de la delegada municipal de Infancia y Familias, Mª Sierra Sabariego, puso fin a una iniciativa concebida como un espacio de reflexión, análisis y actualización profesional frente a los nuevos retos que plantea la violencia de género en el ámbito digital.