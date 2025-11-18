La empresa pozoalbense Café sin Intermediarios, premiada en los Marketplaces Awards 2025

La empresa de Pozoblanco Café sin Intermediarios ha sido distinguida como Mejor Marca de Alimentación y Bebidas en los Marketplaces Awards Spain 2025, uno de los eventos de referencia del comercio digital en España. El galardón fue entregado durante la gala celebrada en el Nomad Museo Inmersivo de Madrid, donde la marca cordobesa destacó por su calidad, su modelo directo con productores y su crecimiento en plataformas como Amazon y Miravia.

El reconocimiento también subraya el trabajo desarrollado junto a la agencia cordobesa Zentrik, que ha colaborado estrechamente en la estrategia digital y que este año fue nombrada Agencia Revelación 2025. Ambas empresas andaluzas han trabajado de forma conjunta para impulsar la presencia de Café sin Intermediarios en los marketplaces y acercar su café de especialidad a miles de nuevos consumidores.

Marca artesanal

"Este premio demuestra que desde Pozoblanco podemos competir al máximo nivel", afirma Ángel Serrano, fundador de la marca. "Gracias al trabajo coordinado con Zentrik hemos logrado crecer sin perder nuestra esencia: ofrecer un café honesto y de origen responsable", indica.

Café sin Intermediarios nació en Pozoblanco con el objetivo de acercar al consumidor cafés de especialidad procedentes de productores independientes, sin intermediarios y con un tostado artesanal realizado en la comarca de Los Pedroches. Hoy, gracias al impulso digital, su producto llega a clientes de toda España.