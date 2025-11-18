Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación falla los premios del III Concurso de Fotografía Turística de la Provincia de Córdoba

El certamen poner en valor el patrimonio monumental, cultural, natural y paisajístico, así como las fiestas y tradiciones de los municipios

La delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, Narci Ruiz.

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba ha hecho públicos los trabajos ganadores del III Concurso de Fotografía Turística de la Provincia de Córdoba, una convocatoria que persigue promocionar los valores monumentales, culturales, naturales y paisajísticos de la provincia, además de sus fiestas y tradiciones más representativas.

La delegada de Turismo de la institución provincial, Narci Ruiz, ha subrayado que el certamen “pretende también animar a los amantes de la fotografía a descubrir de cerca la riqueza patrimonial y artística de nuestros pueblos, contribuyendo a la difusión de sus recursos turísticos y mostrando la provincia a través de la fotografía como expresión artística”.

Participación y premios

En esta tercera edición se han presentado 213 fotografías, distribuidas en tres categorías:

  • Cultural, Patrimonial y Fiestas y Tradiciones (108 fotografías). Primer premio: Ermita de Nuestra Señora de Veredas (Torrecampo)
  • Natural y Paisajística (72 fotografías). Primer premio: Almodóvar del Río (Ctra. de Guadalcázar)
  • Gastronomía y Experiencias Turísticas (33 fotografías). Primer premio: Entorno de Los Pedroches

Ruiz ha destacado que la participación ha crecido un 23,9% respecto al año anterior, lo que refleja “la consolidación del concurso y el creciente interés por retratar la riqueza turística de Córdoba”. Como principal novedad, esta edición ha ampliado el número de accésits, que pasan de 7 a 21.

El certamen, que ha premiado 27 fotografías, cuenta con una dotación económica total de 12.000 euros, distribuidos de la siguiente manera:

  • 1.350 euros para cada primer premio.
  • 950 euros para los segundos.
  • 650 euros para los terceros.
  • 150 euros por accésit.

Criterios de valoración

La delegada ha explicado que en la selección “se ha valorado especialmente la calidad fotográfica y artística de las obras, la capacidad de identificar y poner en valor los recursos turísticos provinciales y el impacto visual de las imágenes”.

Por categorías, se han tenido en cuenta:

  • Cultural, Patrimonial y Fiestas y Tradiciones: Fotografías que reflejen la riqueza histórica y monumental de los municipios, así como sus celebraciones populares como expresión de la identidad provincial.
  • Natural y Paisajística: Imágenes que capten la diversidad y espectacularidad de los paisajes cordobeses, incluyendo espacios naturales protegidos, parques y geoparques.
  • Gastronomía y Experiencias Turísticas: Propuestas que muestren la singularidad de la cocina cordobesa, sus productos con denominación de origen y experiencias vinculadas al turismo gastronómico.

