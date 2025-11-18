Sucesos
Detienen a un hombre en Cabra cuando huía tras robar en una vivienda
La Policía Nacional lo interceptó en la terraza del inmueble y la investigación sigue abierta
La Policía Nacional ha detenido en Cabra a un hombre acusado de robar en el interior de una vivienda y tratar de escapar por el tejado al ser sorprendido. El arrestado ha ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer otros posibles hechos relacionados.
Los hechos se produjeron a principios de noviembre, "cuando el CIMACC-091 recibió un aviso alertando de un posible robo en una vivienda de la localidad", informa la Policía Nacional en una nota de prensa. La persona que llamó informó de que un individuo estaba intentando acceder al domicilio escalando hasta el balcón del inmueble.
Al llegar al lugar, los agentes localizaron una de las habitaciones revuelta y, de forma paralela, otro indicativo policial detectó en las inmediaciones un vehículo cuyo ocupante resultó sospechoso. Tras comunicarlo al resto de unidades, se procedió a la identificación del conductor y al registro del vehículo, en cuyo interior se hallaron efectos habitualmente utilizados para cometer robos en domicilios.
Poco después, los agentes lograron interceptar al presunto autor en la terraza de la vivienda, donde trataba de huir por el tejado. Fue detenido como presunto responsable de un delito de robo con fuerza y trasladado a dependencias policiales.
Tras pasar a disposición judicial, el detenido ha ingresado en prisión. La Policía Nacional mantiene la investigación abierta y no descarta nuevas detenciones relacionadas con los hechos.
- Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución
- De los Zapateros al vino: el origen de un pueblo de Córdoba que da nombre a una denominación única
- Los embalses cordobeses recogen 85 hectómetros en tres días tras las intensas lluvias
- El primer tramo de la futura A-81 a su paso por Córdoba queda fuera del estudio ambiental
- La lluvia corta cuatro carreteras de la provincia en la Campiña y la Vega del Guadalquivir
- Un detenido por la muerte de un joven temporero en Adamuz por un disparo de arma de pequeño calibre
- El vuelco de un camión causa retenciones en la A-4 a la altura de La Carlota
- La suerte hace doble parada en Córdoba: El Carpio y Pozoblanco reparten el segundo premio de la Lotería Nacional