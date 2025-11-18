Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detienen a un hombre en Cabra cuando huía tras robar en una vivienda

La Policía Nacional lo interceptó en la terraza del inmueble y la investigación sigue abierta

Archivo - Imagen de un vehículo de la Policía Nacional

Archivo - Imagen de un vehículo de la Policía Nacional / EUROPA PRESS - Archivo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Policía Nacional ha detenido en Cabra a un hombre acusado de robar en el interior de una vivienda y tratar de escapar por el tejado al ser sorprendido. El arrestado ha ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer otros posibles hechos relacionados.

Los hechos se produjeron a principios de noviembre, "cuando el CIMACC-091 recibió un aviso alertando de un posible robo en una vivienda de la localidad", informa la Policía Nacional en una nota de prensa. La persona que llamó informó de que un individuo estaba intentando acceder al domicilio escalando hasta el balcón del inmueble.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron una de las habitaciones revuelta y, de forma paralela, otro indicativo policial detectó en las inmediaciones un vehículo cuyo ocupante resultó sospechoso. Tras comunicarlo al resto de unidades, se procedió a la identificación del conductor y al registro del vehículo, en cuyo interior se hallaron efectos habitualmente utilizados para cometer robos en domicilios.

Poco después, los agentes lograron interceptar al presunto autor en la terraza de la vivienda, donde trataba de huir por el tejado. Fue detenido como presunto responsable de un delito de robo con fuerza y trasladado a dependencias policiales.

Tras pasar a disposición judicial, el detenido ha ingresado en prisión. La Policía Nacional mantiene la investigación abierta y no descarta nuevas detenciones relacionadas con los hechos.

TEMAS

