El Ayuntamiento de Puente Genil adquiere dos vehículos híbridos para la Policía Local

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha presentado los dos nuevos vehículos de la Policía Local que recientemente ha adquirido el Ayuntamiento por 88.093,70 euros y "supone una completa renovación del parque de vehículos policiales".

Concretamente, se trata de dos vehículos tipo SUV con tracción 4×4 y cambio automático, así como etiqueta ECO, es decir, con bajas emisiones atmosféricas, al tratarse de motores híbridos GLP (gases licuados del petróleo)–Gasolina. "Considerábamos que era necesario mejorar las condiciones de confort y ergonomía de los agentes, porque pasan muchas horas en los vehículos, por eso queríamos que los nuevos fuesen muy operativos, cómodos y, en ese sentido, en la definición de estos vehículos se ha consultado incluso con el jefe de la Policía Local y los representantes de los trabajadores”, dijo Velasco.

Incorporan tecnología para hacer gestiones y formular sanciones

El alcalde destacó que "se trata de coches únicos en Andalucía por sus características, que traen incorporadas tablets extraíbles en las que los propios agentes pueden llevar a cabo cualquier gestión, e incluso formular sanciones, pudiendo incluso imprimir una copia para el ciudadano porque el vehículo está dotado de impresora. Son coches que vienen con todos los equipamientos de última tecnología, por lo que supone un avance muy importante para la Policía Local de Puente Genil”.

Velasco añadió que esta actuación se enmarca en el ámbito del Plan de Choque en Seguridad puesto en marcha en noviembre de 2024, "estrategia en la que este equipo de gobierno está centrado para la mejora de la seguridad ciudadana, y que incluye la mejora del equipamiento de la Policía".

Otras mejoras de seguridad

En este sentido, el regidor destacó inversiones realizadas en 2025, como por ejemplo que todos los agentes que prestan servicio en la calle disponen de cascos y guantes para poder utilizar las motocicletas cuando así lo necesiten, por valor de 4.500 euros; también se incorporaron dos nuevas motocicletas, algo que supuso una inversión de 18.000 euros; los dos nuevos vehículos (88.000 euros).

También se ha firmado la adjudicación de diez chalecos antibalas, por valor de 8.000 euros, y a esto hay que añadir que "estamos a punto de publicar un pliego para la ropa y vestuario para los tres próximos años, por un valor de más de 72.000 euros, por lo tanto, hay una clarísima vocación por parte de este equipo de gobierno de seguir mejorando las condiciones de seguridad, a lo que también se une que acabamos de sacar una comisión de servicio para incorporar cuatro agentes de Policía Local, y, de momento, va por buen equipo, por lo que esperamos que a lo largo de diciembre se puedan incorporar, lo que sería muy importante para garantizar todos los servicios operativos", concluyó el alcalde.