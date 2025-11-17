Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Economía

El PSOE de Córdoba pide incluir medio millón en ayudas a cotos y sociedades de cazadores en los presupuestos de 2026 de la Diputación

La iniciativa propone subvenciones de hasta 5.000 euros por entidad para actuaciones de mejora del hábitat y fomento de la caza menor

La diputada provincial del PSOE, Desirée Benavides, junto al alcalde de El Viso, Juan Díaz, presentan el proyecto para incluir ayudas a cotos y sociedades de cazadores en los presupuestos de la Diputación.

La diputada provincial del PSOE, Desirée Benavides, junto al alcalde de El Viso, Juan Díaz, presentan el proyecto para incluir ayudas a cotos y sociedades de cazadores en los presupuestos de la Diputación.

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El PSOE de Córdoba llevará a pleno una moción para que la Diputación incluya en los presupuestos de 2026 una nueva línea de ayudas destinada a sociedades de cazadores y cotos. La propuesta plantea una dotación inicial de 500.000 euros para apoyar actuaciones de conservación y gestión cinegética sostenible .

La diputada provincial Desirée Benavides ha avanzado que la iniciativa contempla subvenciones de hasta 5.000 euros por entidad beneficiaria. La propuesta prioriza las actuaciones desarrolladas en zonas de especial valor ecológico o afectadas por procesos de despoblación. También plantea adelantar el importe de las ayudas para facilitar la ejecución inmediata de las actuaciones, con el correspondiente control técnico y documental posterior.

Entre las acciones subvencionables, el Grupo Socialista incluye la creación de márgenes multifuncionales como refugio y alimento para la fauna menor; la instalación de comederos, bebederos y puntos de agua adaptados; el desbroce selectivo; el cultivo de cereal sin cosecha para mejorar el hábitat, y la construcción de majanos para la recuperación del conejo de monte.

Benavides y el alcalde de El Viso, Juan Díaz, han propuesto que la Delegación de Agricultura y Medio Ambiente elabore las bases reguladoras en coordinación con las federaciones de caza, entidades locales y técnicos ambientales. El acuerdo también se trasladaría a la Federación Andaluza de Caza para su difusión entre las entidades cinegéticas de la provincia.

Una práctica "natural y cultural"

Los socialistas defienden que la caza menor forma parte del patrimonio natural y cultural de la provincia y que su práctica sostenible favorece el equilibrio ecológico y el dinamismo socioeconómico del medio rural. Según datos recientes, el sector genera una renta anual estimada en 25 millones de euros y más de 15.000 jornales, con impacto directo e indirecto en ámbitos como la hostelería, la comercialización de carne de caza y la gestión de cotos. Córdoba cuenta con 1.464 cotos registrados, el mayor número en Andalucía, y es la segunda provincia con más licencias federadas después del fútbol.

Benavides y Díaz han señalado que factores como la pérdida de hábitats, la sequía prolongada y la presión cinegética han provocado un declive de especies emblemáticas como el conejo de monte y la perdiz roja. Consideran que el apoyo institucional contribuirá a recuperar estas poblaciones, dinamizar el tejido asociativo rural, prevenir incendios y mejorar la biodiversidad mediante la gestión activa del territorio.

TEMAS

