Economía
El PSOE de Córdoba pide incluir medio millón en ayudas a cotos y sociedades de cazadores en los presupuestos de 2026 de la Diputación
La iniciativa propone subvenciones de hasta 5.000 euros por entidad para actuaciones de mejora del hábitat y fomento de la caza menor
El PSOE de Córdoba llevará a pleno una moción para que la Diputación incluya en los presupuestos de 2026 una nueva línea de ayudas destinada a sociedades de cazadores y cotos. La propuesta plantea una dotación inicial de 500.000 euros para apoyar actuaciones de conservación y gestión cinegética sostenible .
La diputada provincial Desirée Benavides ha avanzado que la iniciativa contempla subvenciones de hasta 5.000 euros por entidad beneficiaria. La propuesta prioriza las actuaciones desarrolladas en zonas de especial valor ecológico o afectadas por procesos de despoblación. También plantea adelantar el importe de las ayudas para facilitar la ejecución inmediata de las actuaciones, con el correspondiente control técnico y documental posterior.
Entre las acciones subvencionables, el Grupo Socialista incluye la creación de márgenes multifuncionales como refugio y alimento para la fauna menor; la instalación de comederos, bebederos y puntos de agua adaptados; el desbroce selectivo; el cultivo de cereal sin cosecha para mejorar el hábitat, y la construcción de majanos para la recuperación del conejo de monte.
Benavides y el alcalde de El Viso, Juan Díaz, han propuesto que la Delegación de Agricultura y Medio Ambiente elabore las bases reguladoras en coordinación con las federaciones de caza, entidades locales y técnicos ambientales. El acuerdo también se trasladaría a la Federación Andaluza de Caza para su difusión entre las entidades cinegéticas de la provincia.
Una práctica "natural y cultural"
Los socialistas defienden que la caza menor forma parte del patrimonio natural y cultural de la provincia y que su práctica sostenible favorece el equilibrio ecológico y el dinamismo socioeconómico del medio rural. Según datos recientes, el sector genera una renta anual estimada en 25 millones de euros y más de 15.000 jornales, con impacto directo e indirecto en ámbitos como la hostelería, la comercialización de carne de caza y la gestión de cotos. Córdoba cuenta con 1.464 cotos registrados, el mayor número en Andalucía, y es la segunda provincia con más licencias federadas después del fútbol.
Benavides y Díaz han señalado que factores como la pérdida de hábitats, la sequía prolongada y la presión cinegética han provocado un declive de especies emblemáticas como el conejo de monte y la perdiz roja. Consideran que el apoyo institucional contribuirá a recuperar estas poblaciones, dinamizar el tejido asociativo rural, prevenir incendios y mejorar la biodiversidad mediante la gestión activa del territorio.
- Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución
- De los Zapateros al vino: el origen de un pueblo de Córdoba que da nombre a una denominación única
- Los embalses cordobeses recogen 85 hectómetros en tres días tras las intensas lluvias
- El primer tramo de la futura A-81 a su paso por Córdoba queda fuera del estudio ambiental
- La lluvia corta cuatro carreteras de la provincia en la Campiña y la Vega del Guadalquivir
- Un detenido por la muerte de un joven temporero en Adamuz por un disparo de arma de pequeño calibre
- Sabor a Córdoba da el protagonismo a los pueblos en la mayor muestra agroalimentaria de la provincia
- El vuelco de un camión causa retenciones en la A-4 a la altura de La Carlota