La Junta inicia a partir de diciembre la mejora de la ronda Fuente del Moral

Rute verá mejorada en los próximos meses parte de su red viaria, como ha confirmado la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, quien se ha trasladado este lunes a la localidad de la Subbética para mantener una reunión de trabajo en la que han participado tanto los equipos de técnicos de la consejería como del Ayuntamiento ruteño.

El alcalde de la localidad, David Ruiz, ha agradecido esta visita y este encuentro, porque "estamos tratando de proyectos vitales y con inversiones muy importantes", centrados en la travesía de la A-331, la ronda Fuente del Moral y la construcción de un apeadero de autobuses para Rute.

La consejera de Fomento ha anunciado que las obras de reasfaltado de esta ronda, que une los dos barrios de Rute, comenzarán el próximo mes de diciembre y contarán con una inversión de 46.500 euros. Díaz Jiménez también ha confirmado que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 incluirán 1,5 millones de euros para una intervención en la A-331 entre Lucena e Iznájar. En concreto la actuación se realizará en 18 kilómetros de un trazado que es mayor y que incluye la travesía de esta A-331 por el casco urbano de Rute.

La consejera de Fomento, Rocío Diaz, junto al alcalde de Rute, David Ruiz. / Manuel Padilla

Esta inversión se enmarca en una partida para el ejercicio 2026 de la Junta, que suma 140 millones de euros para intervenir en la mejora de 1.000 kilómetros de la red viaria autonómica. "Invertir en carreteras es invertir en seguridad y mejorar las comunicaciones para poder desarrollar la industria y la vida de los andaluces", ha destacado Díaz Jiménez.

Para el alcalde, es una gran noticia y una reclamación del Ayuntamiento dada la importancia de esta travesía de la A-331, que soporta la mayor parte del tráfico de la localidad, además de concentrar buena parte del comercio de la localidad. Precisamente en esta travesía está prevista la construcción de un nuevo supermercado, ha anunciado David Ruiz. En la reunión de trabajo también se va a plantear la construcción de vivienda protegida en el municipio, "un reto que debe unir a Junta y Ayuntamientos", ha añadido la consejera.