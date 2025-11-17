La Diputación de Córdoba mantiene cortados dos tramos de la red provincial de carreteras por los daños del temporal

La Diputación de Córdoba mantiene cerrados dos tramos de la red provincial de carreteras tras los daños ocasionados por la borrasca Claudia durante el fin de semana. Las previsiones apuntan a que ambos puedan reabrirse entre hoy lunes y mañana martes, una vez restablecida la normalidad en la zona.

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha informado de que los cortes afectan a la carretera de Dos Torres a Villaralto, donde el río Guadarramilla ha saltado sobre la vía, y a la carretera entre Montilla y Montalbán, interrumpida en el tramo de Malabrigo debido al salto del arroyo Salado.

Incidencias durante el fin de semana

Durante el fin de semana, el Servicio de Emergencias 112 atendió 21 incidencias relevantes en la red viaria provincial, relacionadas principalmente con acumulación de barro en la calzada, desprendimientos, caída de árboles de gran tamaño y balsas de agua. Estas incidencias han afectado especialmente a la Vega del Guadalquivir y a la Campiña Sur, las dos zonas más castigadas por la borrasca Claudia.

Lorite ha agradecido el trabajo del personal del Servicio de Carreteras y ha hecho un llamamiento a la prudencia, pidiendo a quienes circulen por estas vías que comuniquen cualquier incidencia al 112. “El servicio de alertas y emergencias está en coordinación con la Diputación y su Servicio de Carreteras, lo que permitirá actuar con la mayor rapidez en la reparación de los daños registrados”, ha señalado.