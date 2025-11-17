Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El paso de la borrasca Claudia

La Diputación de Córdoba mantiene cortados dos tramos de la red provincial de carreteras por los daños del temporal

Las vías afectadas unen Dos Torres con Villaralto y Montilla con Montalbán, y prevén reabrirse entre hoy y mañana

Un tractor trabaja para despejar una de las carreteras afectadas.

Un tractor trabaja para despejar una de las carreteras afectadas. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Diputación de Córdoba mantiene cerrados dos tramos de la red provincial de carreteras tras los daños ocasionados por la borrasca Claudia durante el fin de semana. Las previsiones apuntan a que ambos puedan reabrirse entre hoy lunes y mañana martes, una vez restablecida la normalidad en la zona.

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha informado de que los cortes afectan a la carretera de Dos Torres a Villaralto, donde el río Guadarramilla ha saltado sobre la vía, y a la carretera entre Montilla y Montalbán, interrumpida en el tramo de Malabrigo debido al salto del arroyo Salado.

Incidencias durante el fin de semana

Durante el fin de semana, el Servicio de Emergencias 112 atendió 21 incidencias relevantes en la red viaria provincial, relacionadas principalmente con acumulación de barro en la calzada, desprendimientos, caída de árboles de gran tamaño y balsas de agua. Estas incidencias han afectado especialmente a la Vega del Guadalquivir y a la Campiña Sur, las dos zonas más castigadas por la borrasca Claudia.

Noticias relacionadas y más

Lorite ha agradecido el trabajo del personal del Servicio de Carreteras y ha hecho un llamamiento a la prudencia, pidiendo a quienes circulen por estas vías que comuniquen cualquier incidencia al 112. “El servicio de alertas y emergencias está en coordinación con la Diputación y su Servicio de Carreteras, lo que permitirá actuar con la mayor rapidez en la reparación de los daños registrados”, ha señalado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución
  2. De los Zapateros al vino: el origen de un pueblo de Córdoba que da nombre a una denominación única
  3. Los embalses cordobeses recogen 85 hectómetros en tres días tras las intensas lluvias
  4. El primer tramo de la futura A-81 a su paso por Córdoba queda fuera del estudio ambiental
  5. La lluvia corta cuatro carreteras de la provincia en la Campiña y la Vega del Guadalquivir
  6. Un detenido por la muerte de un joven temporero en Adamuz por un disparo de arma de pequeño calibre
  7. Sabor a Córdoba da el protagonismo a los pueblos en la mayor muestra agroalimentaria de la provincia
  8. El vuelco de un camión causa retenciones en la A-4 a la altura de La Carlota

Almodóvar del Río solicitará la declaración de zona catastrófica tras los daños causados por las fuertes lluvias

Almodóvar del Río solicitará la declaración de zona catastrófica tras los daños causados por las fuertes lluvias

Siguen cortados dos tramos de la red provincial de carreteras: Dos Torres, Villaralto, Montilla y Montalbán, afectados

Puente Genil programa más de 30 actividades y encenderá dos millones de luces para la Navidad

Puente Genil programa más de 30 actividades y encenderá dos millones de luces para la Navidad

Los últimos coletazos de la borrasca Claudia ya dejan más de nueve litros en Córdoba y un nuevo aviso amarillo

Los últimos coletazos de la borrasca Claudia ya dejan más de nueve litros en Córdoba y un nuevo aviso amarillo

El PSOE de Córdoba pide incluir medio millón en ayudas a cotos de cazadores en los presupuestos de 2026 de la Diputación

El PSOE de Córdoba pide incluir medio millón en ayudas a cotos de cazadores en los presupuestos de 2026 de la Diputación

Catas, gastronomía y música protagonizan la segunda edición de Montilla Xperience

¿Un último arreón? ¿O aún tenemos agua para rato? Estas son las horas en las que habrá lluvias hoy en Córdoba

¿Un último arreón? ¿O aún tenemos agua para rato? Estas son las horas en las que habrá lluvias hoy en Córdoba

La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros y más de cien intervenciones con un vendaval y lluvias que desataron el caos en dos horas

Tracking Pixel Contents