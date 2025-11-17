GRIPE AVIAR
Posadas registra el único foco de gripe aviar en aves cautivas notificado en Andalucía
Es el sexto en aves cautivas detectado en España en lo que va de año
EFE
El único foco de gripe aviar notificado en Andalucía al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en los últimos días se encuentra en la localidad de Posadas (Córdoba), según la información de la web del Ministerio, consultada por EFE, y corresponde a aves cautivas.
Se trata de "influenza Aviar de Alta Patogenicidad en Aves Cautivas" (H5N1) y la enfermedad fue confirmada el pasado 14 de noviembre, un día después de que el Gobierno ordenara el confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre para prevenir el contagio por gripe aviar de las aves silvestres ante la previsión de empeoramiento de los contagios por las migraciones.
Esta norma, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, amplía a todo el país el confinamiento de las aves de corral, que desde el lunes pasado afectaba ya a unos 1.200 municipios españoles -25 de ellos en la provincia de Córdoba- ubicados en las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia.
Más de un centenar de focos de gripe aviar
En lo que va de año, en España se han detectado un centenar de focos de gripe aviar de alta patogenicidad en aves silvestres, con ocho casos detectados en la última semana en zonas de Castilla y León, Navarra y Aragón.
El caso de Posadas es el sexto detectado en aves cautivas, mientras que en aves de corral se contabilizan un total de 14 focos en lo que va de año.
Foco de gripe aviar en el Zoo de Córdoba
El Ayuntamiento de Córdoba ha recibido en la mañana de este lunes la notificación de la presencia de un foco de gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP), subtipo H5N1, en las muestras de un ñandú fallecido el pasado 7 de noviembre en el Centro de Conservación Zoo de Córdoba.
Tras la notificación remitida por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE), se han establecido y se están aplicando las medidas de confinamiento de aves, de bioseguridad y de vigilancia que establece el protocolo de la Junta de Andalucía.
