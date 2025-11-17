Catas, gastronomía y música protagonizan la segunda edición de Montilla Xperience

El complejo Envidarte de Montilla acogerá del 21 al 23 de noviembre la segunda edición de Montilla Xperience, un encuentro que combina catas, gastronomía, música y actividades divulgativas para impulsar la colaboración entre empresas, productores y agentes culturales de la comarca. El evento cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba e Iprodeco.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, ha destacado que Montilla Xperience “se ha convertido en un evento de referencia en el calendario empresarial cordobés, al reunir a emprendedores, productores, empresas y público general en un espacio que combina innovación, tradición y oportunidades de negocio”.

La programación incluye reuniones concertadas, mesas de trabajo, espacios experienciales para mostrar productos y servicios, y actividades abiertas al público que buscan generar visibilidad y fidelización. Según Romero, esta segunda edición “adopta un enfoque más ambicioso y especializado para fortalecer aún más el tejido empresarial y facilitar la creación de contactos y alianzas”.

Programación

Organizado por la Unión de Empresarios de Montilla (Ademo), con el apoyo del Ayuntamiento, la Diputación e Iprodeco, el evento se inaugurará el 21 de noviembre con el nombramiento de Queco como embajador y una cata de vinos de tinaja.

El sábado 22 se celebrarán una cata de aceite fresco, un desayuno popular, visitas guiadas, recorridos por rincones emblemáticos de Montilla, paseos en coche de caballos, actividades infantiles, una cata dirigida de vermut, degustación de hojaldres con Pedro Ximénez y la actuación de Miguel Ángel Ortega & World Flam Music.

La clausura tendrá lugar el domingo 23 con la tradicional Cata de Ademo, que alcanza ya su 26ª edición.