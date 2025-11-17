El paso de la borrasca Claudia
Almodóvar del Río solicitará la declaración de zona catastrófica tras los daños causados por las fuertes lluvias
Varios vehículos y viviendas se ven afectadas por la caída de un muro
El Ayuntamiento de Almodóvar del Río trabaja incansablemente desde la noche del pasado sábado para atender a los afectados y evaluar los daños causados por el paso de la borrasca Claudia por el municipio y ha anunciado que va a pedir la declaración de zona catastrófica.
Las fuertes lluvias que cayeron en la tarde-noche en la localidad provocaron el desbordamiento del arroyo Cao, lo que afectó a una decena de casas en la barriada de Los Mochos.
También se inundaron varias naves en el polígono industrial de San Andrés y cayó el muro trasero de la Jefatura de la Policía Local en el callejón de la Charquilla, afectando a varios vehículos que estaban estacionados en la vía y llenó de agua y lodo viviendas de esa calle, que quedó completamente inundada durante varias horas.
Petición de ayudas
Por otra parte, también se produjo la rotura de una tubería de Emproacsa en la calle El Olivar, lo que provocó que el asfalto se levantara.
Desde la noche del mismo sábado operarios del Ayuntamiento y vecinos trabajaron para retirar escombros y limpiar las áreas afectadas, una tarea que continuó ayer domingo.
Hoy, mientras se realiza el balance de los daños, el Ayuntamiento ha confirmado que va a pedir la declaración de zona catastrófica, condición necesaria para poder solicitar a la Junta de Andalucía las ayudas a entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos u otros supuestos de emergencia de protección civil y catástrofes públicas.
