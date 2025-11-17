Adjudicada la obra de la cafetería en la Ciudad Deportiva de Lucena

La construcción de la cafetería de la Ciudad Deportiva de Lucena y la reorganización de los accesos a esta instalación municipal empezará antes de final de año. El Ayuntamiento acaba de adjudicar esta actuación, por 83.813 euros, a la empresa Grupo Agroparefema. Desde el gobierno municipal han avanzado que la formalización del contrato se producirá "en los próximos días" y, por tanto, los trabajos comenzarían durante el mes de diciembre.

Este proceso administrativo ha supuesto la segunda licitación de esta misma intervención, después de terminar desierta y sin ninguna propuesta la primera licitación, resuelta a final de septiembre.

Esencialmente, el Consistorio mantuvo las condiciones técnicas y económicas y, finalmente, han concurrido tres empresas. El importe inicial ascendía a 90.120 euros.

Diez meses de obras

El plazo de ejecución contempla diez meses y este proyecto ha obtenido financiación desde el Plan de Humanización de la Diputación de Córdoba.

El nuevo espacio, conectado con la entrada principal del recinto principal, constará de 80 metros cuadrados, con una capacidad definida para cinco mesas y hasta 20 comensales, y el proyecto establece, igualmente, una terraza exterior, donde se distribuirán 12 mesas y un aforo de 48 comensales.

Este servicio, que responde a la petición de los usuarios, asimilará criterios de accesibilidad universal, sistemas de eficiencia energética, iluminación led y aislamiento sostenible.