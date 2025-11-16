Morente, la pequeña aldea "de los gnomos" en Córdoba donde puedes vivir la Navidad sin salir de Andalucía

La cuenta de TikTok Blogueraviajera ha compartido esta semana un vídeo muy tierno donde recomienda visitar Morente, una pequeña aldea cordobesa en la que según dice “puedes vivir una Navidad mágica sin salir de Andalucía”. El clip, que muestra ese ambiente casi de cuento, ha vuelto a poner en el mapa a este rincón diminuto de la campiña.

Se trata de un municipio de Bujalance que está a unos 4 kilómetros del núcleo principal. Se encuentra a 222 metros de altitud qie limita con Villa del Río, El Carpio, Pedro Abad y el propio Bujalance. El paisaje es quebrado y lo cruza el arroyo El Asno, donde se conserva un puente antiguo.

Qué se puede ver

A pesar de ser una aldea muy pequeña reúne varios puntos de interés como la Parroquia de San Bartolomé, del siglo XVI y reformada en el XVIII, donde destaca un retablo barroco dedicado a la patrona, Nuestra Señora de Vallerrico.

También se puede visitar los Graneros del Duque o Tercias (un edificio agrícola del siglo XVIII que hoy utiliza la asociación vecinal) y los restos históricos como pueden ser antigua ermita, las fuentes tradicionales o el torreón citado en documentos antiguos.

Una Navidad hecha por y para sus vecinos

Lo que vuelve a atraer cada año a cientos de visitantes es su decoración navideña. Tal y como ya sucedió el año pasado los aproximadamente 80 vecinos se vuelcan para transformar sus ocho calles en un recorrido lleno de figuras, detalles artesanales y pequeños gnomos que se han convertido en el sello del pueblo y que atraen cantidad de turistas todos los inviernos.