Sucesos
La Guardia Civil detiene al autor de los disparos en Puente Genil y no descarta nuevas detenciones
La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de los disparos que en la madrugada de este domingo dejó un fuerte sobresalto en Puente Genil después de que varios disparos resonaran en la calle Luis Vives, en pleno barrio de Santo Domingo.
Tras el suceso, la Benemérita estableción un dispositivo así como una investigación para esclarecer las causas de los disparos e identificar al autor o autores. En este sentido, a través de una nota, se informa de que se intensificó el dispositivo de seguridad que mantiene en la localidad.
De igual modo, señalan que, con autorización judicial, se han están efectuando varios registros. Fruto del dispositivo y de la investigación abierta se ha procedido a la detención del presunto autor de los disparos.
No se descarta que puedan producirse más detenciones en las próximas horas si los indicios recogidos permiten avanzar en una línea clara de trabajo.
Mientras tanto, la calle Luis Vives continúa siendo un punto de interés policial y vecinal, con los habitantes pendientes de cualquier novedad.
