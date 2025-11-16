Disparos en Puente Genil: operativo policial tras varias detonaciones en la calle Luis Vives

La madrugada del domingo dejó un fuerte sobresalto en Puente Genil después de que varios disparos resonaran en la calle Luis Vives, en pleno barrio de Santo Domingo, provocando la rápida intervención de la Guardia Civil. El suceso, registrado en torno a las dos de la mañana, activó un importante operativo policial y el acordonamiento de parte de la vía, una imagen que rápidamente se difundió entre los vecinos y que ha generado gran expectación en la zona.

Varias patrullas

Según relatan numerosos residentes, las detonaciones se escucharon de manera clara y consecutiva, despertando a buena parte del vecindario. Varios de ellos alertaron inmediatamente a las autoridades, que desplazaron hasta el lugar múltiples patrullas para investigar el origen de los tiros. La presencia policial, muy visible durante toda la mañana, ha provocado un notable revuelo en esta área del municipio, poco acostumbrada a dispositivos de tal envergadura.

Aunque en otras ocasiones se han registrado episodios similares en este enclave de Puente Genil, nunca antes se había producido un despliegue tan amplio ni se había acordonado una parte de la calle de manera preventiva. Por el momento, no constan personas heridas, un dato que aporta cierto alivio entre los residentes, aunque no reduce la preocupación por la repetición de episodios de este tipo.

Investigación abierta

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas de los disparos e identificar al autor o autores. No se descarta que puedan producirse detenciones en las próximas horas si los indicios recogidos permiten avanzar en una línea clara de trabajo. Mientras tanto, la calle Luis Vives continúa siendo un punto de interés policial y vecinal, con los habitantes pendientes de cualquier novedad.