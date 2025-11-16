Bomberos de la Diputación de Córdoba realizan una veintena de intervenciones por el paso de la borrasca Claudia en la provincia

Los Bomberos de la Diputación de Córdoba han realizado una veintena de actuaciones debido al paso en la borrasca Claudia por la provincia de Córdoba. La mayoría de las intervenciones se centraron entre la tarde-noche y tienen que ver con rescates de personas y achiques de agua debido a las inundaciones que se produjeron. Un operativo de unos 40 profesionales de todos los parques de la provincia estuvieron activos durante el día de ayer. El equipo se tuvo que reforzar debido al incremento del nivel de riesgo por lluvias.

Hornachuelos, Posadas y Almodóvar

Los efectivos intervinieron en Hornachuelos para el achique de un sótano de grandes dimensiones. Simultáneamente, se realizaron diversas intervenciones por inundaciones y rescate de personas atrapadas en Posadas y Almodóvar del Río. Las inundaciones afectaron gravemente la zona de Cuevas Bajas y Los Mochos, esta última afectando a una decena de casas por el desbordamiento del arroyo Cao.

Salvador Fuentes, junto a agentes de la Guardia Civil, durante la tormenta. / CÓRDOBA

Precisamente, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, se desplazó en la noche de ayer a la zona de Los Mochos para comprobar la situación y revisar el operativo que se puso en marcha para paliar las incidencias de las fuertes lluvias. En el día de hoy los Bomberos están actuando en Almodóvar en unas naves inundadas en el polígono de San Andrés. Los bomberos también intervinieron en una zona inundable de Espiel, donde se procedió a la evacuación de dos bloques de pisos. A los vecinos evacuados se les recomendó pasar la noche en casas de familiares.

Igualmente se registraron varios rescates de personas atrapadas en vehículos a causa del agua. En Montilla se realizó la evacuación de personas en el interior de dos vehículos. Igualmente se acudió a un rescate de personas atrapadas en el interior de un vehículo en la zona del arroyo del Asno. En la zona de El Arrecife, en La Carlota, se verificó la no existencia de personas en el interior de un vehículo atrapado por el agua.

Además de las operaciones de rescate, los Bomberos de la Diputación gestionaron daños estructurales, problemas eléctricos e incendios. Se realizó una intervención por un canalón caído sobre el tendido eléctrico en Belmez y un cable con tensión caído sobre el acerado en la calle San Fernando de Peñarroya. También se reportó la caída de una farola en Belmez.

Además de las inundaciones en Peñarroya-Pueblonuevo (Calle Constitución), en la zona norte se trabajó en el achique de agua en un taller de Villanueva de Córdoba y también se llevó a cabo achiques de agua en viviendas en Montilla.

En Lucena, los efectivos intervinieron en un incendio en viviendas y actuaron por caídas de árboles en el campo de Aras. En la calle Santa Inés de Priego de Córdoba también se registraron caídas de árboles.

Situación de las carreteras provinciales

En cuanto a las carreteras, en la demarcación norte se mantiene señalizada la CO-7409 de Villaralto a Dos Torres, en el vado del río Guadarramilla. Aunque no está cortada por agua actualmente. Se está actuando en la CO-4102 (Pedro Abad-Bujalance), CO-4103 (Villa del Río-Bujalance) y CO-3200 (Córdoba-Bujalance), donde se está actuando con maquinaria y permanecen abiertas con restricciones. En la CO-3402 quedó restablecido el tráfico tras la actuación de anoche.

Durante la tarde-noche de ayer se intervino en la CO-7403 de Fuente Obejuna a Villanueva del Rey, a la altura del pk 25 por desprendimiento que ocupaba un carril, además de en la CO-5310 en Hornachuelos y el Camino de Rivero de Posadas.

La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) ha intervenido durante el domingo en la calle Olivar de Almodóvar del Río, donde un socavón rompió la red de abastecimiento, lo que obligó al corte de agua durante la noche. El suministro ya ha sido restablecido.