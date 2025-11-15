Catas de vino maridadas y talleres de venencia: estas son las novedades de 'Pontefino' en Aguilar

Aguilar de la Frontera brinda desde anoche por su patrimonio enológico y por el futuro de un turismo ligado a la tierra y al vino en Pontefino. Se trata ya de la quinta edición de este evento que se celebrará del 14 al 16 de noviembre. La localidad abre sus puertas a los vecinos y visitantes que buscan algo más que una simple degustación: identidad, raíces y una experiencia que solo esta tierra sabe ofrecer.

La inauguración durante la noche del viernes marcó el inicio de tres días cargados de esfuerzo y entusiasmo de los distintos estands presentes en la nave de la Cooperativa Vitivinícola Local. Esta se convirtió en un auténtico refugio para los amantes del vino y la gastronomía, a pesar de las inclemencias del tiempo. Durante este sábado tendrá lugar una cata de vino maridada en las Bodegas Toro Albalá, que dejará huella en los asistentes a través de una lección sensorial y un viaje emocional a través del tiempo, de la tradición y del esfuerzo de quienes cuidan cada barrica como un tesoro.

Más tarde, sobre las 19.00 horas tendrá lugar un taller de venencia para adultos que reunirá a curiosos y apasionados por descubrir la magia de ese elegante gesto que define la cultura enológica de la región.

Inauguración anoche de 'Pontefino' en Aguilar de la Frontera. / GEMA ALBORNOZ

Jornada del domingo

Mañana domingo estará dedicado a las nuevas generaciones, que quieren explorar el mundo del vino, con un taller de venencia infantil para sembrar en los más pequeños el orgullo por las costumbres que han visto crecer a Aguilar. Más tarde, a las 12.30 oras se realizará la ruta por bodegas particulares, permitiendo a los asistentes a adentrarse en esos espacios donde el vino se elabora con mimo y paciencia. El broche artístico lo pondrán Son Flamenco, a las 14.30 horas.