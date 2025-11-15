Sabor a Córdoba llena el Centro de Ferias con lo mejor del sector agroalimentario

"El lujo que no se ve", por emplear la frase del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, se aprecia bien en la feria agroalimentaria Sabor a Córdoba. Cientos de personas han acudido en la jornada de este sábado hasta el Centro de Ferias y Exposiciones de Córdoba para probar, y seguramente llevarse a casa, algunos de los productos de calidad que se exponen en el recinto hasta el domingo.

La variedad de lo que ofrece Sabor a Córdoba es enorme. Los vinos, el aceite y el jamón ibérico, productos protegidos con denominaciones de origen, están presentes en la feria; cómo no. Pero la producción agroalimentaria de la provincia va mucho más allá y puede sorprender a quien se acerque hasta el Centro de Ferias. Hay pan, pasteles, huevos camperos, patatas fritas, productos cárnicos de quinta gama, quesos, yogur, miel y hasta helados artesanos... todo ello elaborado con mimo por productores cordobeses.

Ambiente en la feria Sabor a Córdoba este sábado. / Manuel Murillo

Túneles de vino y aceite

Entre las principales atracciones de Sabor a Córdoba están los dos túneles -en realidad no son tal cosa ya que están abiertos- para catar los vinos y el aceite de la provincia. Al mediodía de este sábado había que hacer cola para acceder a cualquiera de ellos, pero especialmente al de los vinos. Más de un centenar de referencias se pueden degustar en la instalación, que pretende mostrar al público la gran variedad de caldos que ofrecen las tierras y bodegas de Montilla-Moriles. Va mucho más allá del Pedro Ximénez y los finos: hay vinos generosos, vermús, frizzantes, achampanados o los más clásicos.

Ambiente en la feria Sabor a Córdoba este sábado. / Manuel Murillo

En el túnel del aceite destacan las muestras de AOVE recién elaborado. Casi todas las marcas presentes (una veintena) en Sabor a Córdoba han traído ya el aceite verde elaborado con las primeras aceitunas de la campaña que se está desarrollando ahora mismo. Los que están sin filtrar presenten un color verde intenso muy difícil, por no decir imposible, de encontrar en los lineales de los supermercados. Son aceitus premium que han ganado multitud de premios en concursos internacionales.