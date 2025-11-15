El PSOE de Cabra aborda los retos del feminismo

El PSOE de Cabra celebró en la jornada de ayer sábado sus I Jornadas Feministas que, con el fin de servir de un espacio de reflexión, diálogo y compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, se han presentado bajo el lema «Feminismo socialista: avanzar juntas, transformar el futuro».

Las jornadas, que reunieron a representantes del ámbito político y del tejido asociativo para analizar los retos actuales del movimiento feminista desde una perspectiva intergeneracional, fueron abiertas por el secretario local socialista y viceportavoz de su grupo municipal, Jesús Chacón, junto a Mamen González, secretaria de Igualdad de ejecutiva provincial y concejala en el Ayuntamiento de Córdoba, y la presidenta del Consejo de Estado, la egabrense Carmen Calvo.

El encuentro contó con la participación de varias representantes de la formación tanto a nivel provincial y autonómico como nacional, entre otras Mª Jesús Serrano, alcaldesa de Baena; Micaela Navarro, exconsejera de Bienestar Social e Igualdad, o Elena Valenciano, consejera de Estado, ex vicesecretaria general del PSOE y presidenta de la Fundación Mujeres.

La jornada sirvió para abordar, en el transcuro de tres mesas redondas, el papel de las nuevas generaciones en la lucha por la igualdad, el liderazgo de mujeres socialistas referentes en la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad en las instituciones y los desafíos y las alianzas que en el futuro se le presentan al feminismo socialista.