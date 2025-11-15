El PSOE afea a Moreno Bonilla "los cero kilómetros en siete años" de la autovía Córdoba-Jaén

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Córdoba Isabel Ambrosio y la diputada provincial socialista Desirée Benavides han afeado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que “7 años después de estar en el gobierno andaluz haya construido 0 kilómetros de la autovía que prometió en campaña electoral bajo el eslogan ‘Juanma lo haría’ para conectar Córdoba y Jaén”.

En una atención a medios a pie de la A-306 El Carpio-Torredonjimeno, Ambrosio ha incidido en que “un año más venimos a denunciar el incumplimiento del Gobierno del PP de una promesa electoral para conectar por autovía Córdoba y Jaén, las dos únicas provincias andaluzas que carecen de una doble vía de alta densidad de tráfico que las una de toda la comunidad”, un compromiso que, ha agregado la socialista, “no ha ejecutado por falta de recursos, ya que los presupuestos de la Junta han alcanzado en los últimos años la cuantía más alta de la historia de la comunidad, gracias en gran parte al incremento de los recursos transferidos por el Gobierno de España”.

Para la parlamentaria, “no son los números los que le impiden a Moreno Bonilla cumplir con Córdoba y Jaén, son sus prioridades para ungir a otros territorios en detrimento de esta necesaria infraestructura clave en el desarrollo económico y empresarial de ambas provincias”.

La Autovía del Olivar

Ambrosio, que ha incidido en que el Gobierno de Moreno Bonilla también le debe a Córdoba la Autovía del Olivar, ha lamentado que el presidente de la Junta haya despreciado las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista a los presupuestos andaluces de los últimos años para relanzar esta infraestructura y negado reiteradamente la urgencia para la conversión en autovía de la A-306.

“Lo que durante muchos años fue el martillo pilón del PP cuando estaba en la oposición, ahora, desde que Moreno Bonilla gobierna la Junta, ha desaparecido como prioridad para el PP y para los municipios gobernados por la derecha, tanto en el Alto Guadalquivir como del resto de la provincia", ha remarcado, y ha puesto el foco en que esta autovía es también una reclamación de los empresarios, tanto de Córdoba como de Jaén, para avanzar en las sinergias empresariales entre ambas provincias y para combatir y evitar la despoblación en los pueblos apostando por su desarrollo económico.