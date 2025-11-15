‘Pontefino’ brinda un fin de semana para celebrar las raíces del vino

Aguilar de la Frontera celebra este fin de semana una nueva edición de Pontefino, el evento que convierte a la Cooperativa Vitivinícola local en el epicentro de la cultura del vino. El acto inaugural, que tuvo lugar el viernes por la noche, estuvo acompañado de autoridades provinciales y representantes del sector y dio el pistoletazo de salida de una cita que busca reivindicar las raíces enológicas de la localidad y reforzar el vínculo entre la tradición y el presente.

El sábado amaneció con un ambiente especial, casi ritual, que anunciaba una jornada dedicada al sabor y a la memoria. A las 13.30 horas, Bodegas Toro Albalá abría sus puertas para una cata maridada que fue mucho más que una degustación: una conversación íntima entre el vino, los productos típicos locales y la historia que encierran sus barricas. Los asistentes descifraron notas de pasas, ecos de madera y matices que solo el tiempo puede imprimir.

A esa misma hora, la Cooperativa Vitivinícola retomaba la cata abierta y gratuita de Pontefino, un espacio donde se mezclan tradición, cercanía y un ambiente festivo marcado por grupos de amigos y familias compartiendo impresiones frente a una amplia variedad de vinos. En esta edición participan las principales bodegas y establecimientos locales, junto a dos invitadas de Moriles y Montilla: Cooperativa Vitivinícola Local, Bodegas Toro Albalá, Bodegas Delgado, Bodegas El Monte, Bodegas Arrabal Rodríguez, Lagar La Primilla, Lagar Casablanca, Pastelería Santa Ana, ¡Qué Delicia!, Carnicocina, La Gozadera, Cristóbal Prieto Alhama y la Peña Flamenca Curro Malena, que celebra su 50 aniversario.

La tarde trajo consigo uno de los momentos más participativos: el taller de venencia para adultos, celebrado a las 19.00 en la Cooperativa. Un espacio de aprendizaje y complicidad en torno a una técnica emblemática del Marco Montilla-Moriles.

Este domingo está previsto que se celebren actividades dirigidas a las nuevas generaciones, como el taller infantil de venencia y una ruta por bodegas particulares, antes de poner el broche final con la actuación de Son Flamenco, prevista para las 14.30. Pontefino confirma así su esencia: un encuentro que une pasado, presente y futuro del vino en un mismo brindis.

Pontefino no es solo una cata: es una celebración de lo que somos, de nuestra herencia y de la pasión que corre por las calles de Aguilar de la Frontera. Quien lo vive, lo recuerda y lo comparte. Y lo más importante, quiere volver.