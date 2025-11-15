Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cofradías

La Octava Cuadrilla de la Cola Blanca de Baena celebra su 25 aniversario

El Teatro Liceo acogió la representación de ‘La historia y las vivencias de la Octava’

Un instante de la representación de ‘La historia y vivencias de la Octava’, anoche, en el Teatro Liceo.

Juan Carlos Roldán

Baena

El Teatro Liceo de Baena vivió anoche un lleno absoluto con la representación de La historia y las vivencias de la Octava, un montaje teatral y musical con el que la 8ª Cuadrilla de Judíos de la Cola Blanca celebra el 25 aniversario de su reorganización. La obra, codirigida por Francisco Lozano y Manuel Criado, recorre en tres escenas —siglos XIX, XX y XXI— la evolución histórica y emocional de la cuadrilla.

Con más de 80 participantes sobre el escenario, entre ballet, músicos y componentes de la Octava, el montaje combina teatro, danza y música en directo con violín, guitarra, cajón flamenco y cante.

Lozano, también autor del guion, destacó el esfuerzo colectivo y la calidad artística del proyecto, «un espectáculo cuidado, emocionante y hecho con enorme ilusión». Las entradas, al precio simbólico de dos euros gracias al programa provincial Somos Pueblo, Somos Cultura, se destinarán a la Residencia del Divino Maestro.

El público premió la función con una larga ovación, consolidando este estreno como uno de los actos centrales de la conmemoración.

