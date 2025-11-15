Cofradías
La Octava Cuadrilla de la Cola Blanca de Baena celebra su 25 aniversario
El Teatro Liceo acogió la representación de ‘La historia y las vivencias de la Octava’
El Teatro Liceo de Baena vivió anoche un lleno absoluto con la representación de La historia y las vivencias de la Octava, un montaje teatral y musical con el que la 8ª Cuadrilla de Judíos de la Cola Blanca celebra el 25 aniversario de su reorganización. La obra, codirigida por Francisco Lozano y Manuel Criado, recorre en tres escenas —siglos XIX, XX y XXI— la evolución histórica y emocional de la cuadrilla.
Con más de 80 participantes sobre el escenario, entre ballet, músicos y componentes de la Octava, el montaje combina teatro, danza y música en directo con violín, guitarra, cajón flamenco y cante.
Lozano, también autor del guion, destacó el esfuerzo colectivo y la calidad artística del proyecto, «un espectáculo cuidado, emocionante y hecho con enorme ilusión». Las entradas, al precio simbólico de dos euros gracias al programa provincial Somos Pueblo, Somos Cultura, se destinarán a la Residencia del Divino Maestro.
El público premió la función con una larga ovación, consolidando este estreno como uno de los actos centrales de la conmemoración.
