La lluvia corta cuatro carreteras de la provincia en la Campiña y la Vega del Guadalquivir

La lluvia caída durante toda la jornada del sábado ha provocado numerosas incidencias en la provincia, especialmente en la zona de la Campiña y la Vega del Guadalquivir en varias carreteras.

La Guardia Civil de Tráfico ha informado de que a media tarde permanecían cortadas dos carreteras de la provincia. Una de ellas es la CO-4207 que discurre entre Montilla y Montalbán, afectada entre los kilómetros 0 al 8 por acumulación de agua y barro. La vía está cortada y señalizada.

En una situación parecida está la A-431, que conecta Córdoba con Sevilla, cortada en los kilómetros 19, 21 y 25 debido a la presencia de saltos de agua. Además, agentes de la Guardia Civil estaban prestando auxilio en Almodóvar del Río por la lluvia.

Por otro lado, y debido a las inclemencias meteorológicas, se ha procedido al corte de la carretera de Rivero por estar intransitable, según ha informado el Ayuntamiento de Posadas. Además, se han activado los protocolos y se están realizando las actuaciones en los espacios más perjudicados de la localidad. El Consistorio recomienda precaución y no circular.

Las carreteras nacionales, según la Subdelegación del Gobierno, no se habían visto afectadas hasta media tarde del sábado.

En Dos Torres, el arroyo Milano que discurre por la localidad viene muy crecido debido a las lluvias, pero no ha llegado a desbordarse ni a cortar de momento ninguna carretera.