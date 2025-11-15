Muestra comercial
La Feria de Ocasión de Pozoblanco consigue un récord de exposiciones
Las empresas participantes en este certamen exponen casi 160 vehiculos de diferente índole en una cita clave para el sector
El sábado fue el día más relevante de la Feria de Vehículos de Ocasión que organiza la sectorial de automóvil de la Asociación de Empresarios de Los Pedroches (ADECO). La cita, que terminará hoy, hizo frente a la lluvia para atraer a un público que pudo ver la mayor exposición de vehículos de los últimos años, ya que las seis empresas participantes congregaron casi 160 vehículos de diferente tipo y gama.
Lo que no varía es lo que demanda el cliente que pasa por «vehículos tipo SUV, es lo que más se demanda», explica Eustaquia Moyano, de Autos Moyano, que añade que «por eso la gran mayoría de vehículos expuestos son de este tipo». Una exposición que se centra sobre todo en coches seminuevos o de kilómetro cero y que ayuda al cliente también a través de la financiación para dar facilidades de cara a posibles compras. Respecto a los precios, también hay un amplio abanico para ofertar vehículos para todos los bolsillos.
Ubicada en las casetas municipal y de la juventud del recinto ferial pozoalbense, la Feria de Vehículos de Ocasión permanecerá abierta hasta hoy domingo, día en el que se sortearán una paleta y bonos de combustible entre los clientes que hayan comprando un vehículo durante los tres días de una cita muy asentada y que ha celebrado su 17ª edición.
