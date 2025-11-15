‘Eres Capaz’
La Diputación Provincial de Córdoba incorpora un aula móvil al proyecto
La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud, ha habilitado un aula técnica móvil de Eprinsa para facilitar la dinamización del proyecto Eres Capaz, cuyo objetivo es el de llevar las nuevas tecnologías a los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia, informa la institución provincial en una nota de prensa.
El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, que asistió a la presentación de la oficina móvil acompañado del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, explicó que para esta actuación «se han contratado los servicios de un camión adaptado, que cuenta con laterales extraíbles, de forma que una vez instalado en su punto de destino se transforma en un espacio de 35 metros cuadrados, con la dotación necesaria para desarrollar todo el programa de dinamización previsto».
Fuentes hizo hincapié en que «debemos romper la brecha digital entre el mundo rural y el mundo urbano, de ahí que el objetivo prioritario de este proyecto es el de llegar a todos los rincones de la provincia».
