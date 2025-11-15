La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud, ha habilitado un aula técnica móvil de Eprinsa para facilitar la dinamización del proyecto ‘Eres Capaz’, cuyo objetivo es el de llevar las nuevas tecnologías a los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia, informa la institución provincial en una nota de prensa.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, que ha asistido a la presentación de la oficina móvil acompañado del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha explicado que para esta actuación “se han contratado los servicios de un camión adaptado, que cuenta con laterales extraíbles, de forma que una vez instalado en su punto de destino se transforma en un espacio de 35 metros cuadrados, con la dotación necesaria para desarrollar todo el programa de dinamización previsto”.

Brecha digital rural

Fuentes ha hecho hincapié en que “debemos romper la brecha digital entre el mundo rural y el mundo urbano, de ahí que el objetivo prioritario de este proyecto es el de llegar a todos los rincones de la provincia para que todos los municipios o entidades locales, por alejados que estén, puedan acceder a una formación adecuada, porque la capacitación digital es fundamental para transformar la provincia”.

La Diputación de Córdoba incorpora un aula móvil al proyecto 'Eres Capaz' / CÓRDOBA

En esta línea ha subrayado que “la importancia de este proyecto es su transversalidad, porque estamos atendiendo tanto a jóvenes como a personas mayores para facilitarles el uso de las herramientas tecnológicas en su día a día, desde hacer trámites con la Seguridad Social hasta las gestiones con su banco, que es también una forma de ofrecer instrumentos para asentar a la población en su territorio”.

Una "novedosa iniciativa"

El consejero José Antonio Nieto ha felicitado a la Diputación de Córdoba por esta "novedosa iniciativa de completar el programa con un aula móvil totalmente equipado que acercará las nuevas tecnologías y la oferta formativa a todos los rincones de la provincia". Nieto ha defendido la apuesta del Gobierno andaluz por el municipalismo, reflejada en los Presupuestos para 2026 con una "cifra récord para el Plan de Cooperación Municipal de 2.647 millones de euros, el doble que en 2018". Una visión municipalista basada en el trabajo "codo con codo con los ayuntamientos y las diputaciones, como en este programa de formación digital que estamos desarrollando de la mano de las ocho instituciones provinciales para llegar a 30.000 andaluces residentes en el medio rural".

Nieto ha defendido que para la Junta la Andalucía rural "no es un problema sino una oportunidad y tenemos que dotar a sus habitantes de herramientas para ser competitivos, crear empleo y actividad para que no tengan que marcharse y eso pasa por formarles para manejarse en el mundo virtual".

El proyecto ‘Eres Capaz’

El proyecto ‘Eres Capaz’ cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros, de los cuales 1,2 millones están subvencionados por la Junta de Andalucía dentro del Plan de Recuperación del Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico financiado por la Unión Europea-Next Generation, y el resto lo aporta la Diputación. Su objetivo es facilitar formación en nuevas tecnologías a más de 5.000 personas de la provincia, entre los que se priorizará a los colectivos de personas de más de 65 años, niños, mujeres y desempleados. La formación consistirá en cursos de entre 10 y 30 horas sobre materias como ofimática, identidad digital, administración electrónica, ciberseguridad, uso de móvil para gestiones, redes sociales, robótica, IA, Big Data, etc.

Los cursos se impartirán de forma presencial y online a través de la plataforma Moodle del proyecto, montada por la Diputación de Córdoba con apoyo de empresas adjudicatarias, y de la unidad técnica móvil de Eprinsa, que dispone de un espacio amplio, versátil y acceso a personas con movilidad reducida, permite adaptar la distribución según el tipo de actividad, con una capacidad máxima de 18 personas.

La unidad móvil está equipada con una pantalla de 55" para presentaciones y demostraciones, tablets para que las personas puedan registrarse en los cursos, y una mesa central destinada tanto al registro de participantes como a ofrecer una explicación personalizada de la oferta formativa. Además, incorpora ordenadores y dispone de conexión a internet, combinando conectividad 5G y conexión satelital mediante Starlink, lo que asegura un acceso fiable a la red incluso en zonas rurales o con baja cobertura.

La unidad móvil iniciará el próximo día 17 de noviembre su periplo por la provincia en un primer periodo que se prolongará hasta el 19 de diciembre y, tras el paréntesis por la Navidad, retomará la actividad a partir del 12 de enero hasta completar su itinerario.