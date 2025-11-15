Belalcázar rinde homenaje al oftalmólogo andalusí Mohamed Al-Gafequi

Han tenido que pasar ocho siglos, pero Belalcázar por fin salda la cuenta pendiente que tenía con uno de sus hijos más ilustres y universales, el célebre oftalmólogo andalusí, Mohamed Ibn Qassoum Ibn Aslam «Al-Gafequi», prestigioso médico y referente académico durante siglos en el mundo árabe gracias a su famoso tratado de oftalmología La guía del oculista.

En una jornada especial organizada por la asociación cultural Turdulia se realizaron distintas actividades en su recuerdo.

En la Casa de la Cultura intervino el neurocirujano y fundador del Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, José Alberto Escribano Mesa, que dio paso a Rafael Giménez Gómez, destacado oftalmólogo de Córdoba, que se refirió a la figura de Mohamed Al-Gafequi y la influencia que este ejerció mediante sus revolucionarios métodos y el importante tratado que dejó escrito, en la evolución de la práctica oftalmológica hasta llegar a la medicina moderna.

Hubo una visita guiada al castillo y también se presentó la primera traducción al español de La guía del oculista, encargada y publicada por Turdulia. Igualmente y hubo un showcooking de cocina andalusí a cargo del cocinero José Vigara, del restaurante Gafiq Gastronómico.

Además, el afamado escultor cordobés José Manuel Belmonte recibió el encargo del Ayuntamiento de Belalcázar de realizar un busto en bronce de Al-Gafequi. Turdulia destacó la gran acogida de las actividades y la importante afluencia de público.