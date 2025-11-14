Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS

El vuelco de un camión causa retenciones en la A-4 a la altura de La Carlota

El accidente se ha producido en sentido Sevilla y mantiene cerrado el carril izquierdo de la vía

Vuelvo en un camión en la A-4 a la altura de La Carlota

Vuelvo en un camión en la A-4 a la altura de La Carlota

Diario CÓRDOBA

María Roso

El vuelco de un camión en la A-4 a la altura de La Carlota está causando retenciones en la circulación en la mañana de este viernes en sentido Sevilla. El accidente ha tenido lugar a las 7.30 horas de este 14 de noviembre, según informan desde el Servicio de Emergencias 112, en el kilómetro 433 de la vía y mantiene en el lugar a operativos de la Guardia Civil, bomberos, mantenimiento de la vía y servicios sanitarios.

El conductor del vehículo, un varón de 64 años, no presenta heridas de gravedad y ha sido atendido por los servicios sanitarios en el lugar de los hechos, sin que haya sido necesario su traslado a un centro sanitario.

Las actuaciones en el lugar del accidente mantienen cerrado el carril izquierdo de la vía, a la altura del kilómetro 433, provocando que la circulación sea más densa en este punto.

TEMAS

