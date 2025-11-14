Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FALLECE FOSFORITO

Los restos mortales de Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’ descansarán entre Málaga y su Puente Genil natal

Se respeta así los deseos del cantaor, muy vinculado a ambas localidades

Capilla ardiente instalada en el Ayuntamiento de Málaga.

Capilla ardiente instalada en el Ayuntamiento de Málaga. / Álex Zea

Virginia Requena

Virginia Requena

Antonio Fernández Díaz 'Fosforito', fallecido el 13 de noviembre, descansará eternamente junto a Nuestro Padre Jesús Nazareno de Puente Genil y Nuestro Padre Jesús Cautivo de Málaga. Esa fue la voluntad del artista y el deseo de su familia.

El cuerpo del cantaor pontanés, fallecido en Málaga a los 93 años, está siendo velado en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol, donde está recibiendo el cariño de familiares, amigos, artistas y muchas personas anónimas que le tributaban un enorme aprecio.

Tras el funeral que se celebrará en la tarde del viernes, sus restos mortales serán incinerados, repartiéndose parte de las cenizas entre Puente Genil y Málaga, permaneciendo en los columbarios habilitados al efecto junto a Nuestro Padre Jesús Nazareno, en el caso de Puente Genil; y junto a Nuestro Padre Jesús Cautivo, en Málaga. ‘Fosforito’ profesaba una gran veneración por ambas imágenes. En el caso de su localidad natal, está prevista la celebración de una Misa por su Eterno Descanso, en una fecha que se comunicará oportunamente.

Libro de condolencias

En paralelo, tanto el viernes como el sábado, en horario de 09.00 a 14.00 horas, permanecerá abierto en el Ayuntamiento de Puente Genil el Libro de Condolencias habilitado por el Consistorio para que aquellas personas que lo deseen dejen su mensaje de recuerdo y pésame por la pérdida del insigne maestro.

Los restos mortales de Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’ descansarán entre Málaga y su Puente Genil natal

Fuentes pide "mayor espíritu empresarial" al sector agroalimentario de la provincia

Martín, la historia de supervivencia de un gran prematuro de Lucena

La primera jornada de ‘Claudia’ deja 15 incidencias en Córdoba con un vehículo atrapado en Dos Torres

El azote de Claudia continúa en Córdoba con dos avisos de la Aemet: estas son las horas en las que caerá más agua

El tiempo en Villaviciosa de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, viernes 14 de noviembre
