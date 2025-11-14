Los restos mortales de Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’ descansarán entre Málaga y su Puente Genil natal

Antonio Fernández Díaz 'Fosforito', fallecido el 13 de noviembre, descansará eternamente junto a Nuestro Padre Jesús Nazareno de Puente Genil y Nuestro Padre Jesús Cautivo de Málaga. Esa fue la voluntad del artista y el deseo de su familia.

El cuerpo del cantaor pontanés, fallecido en Málaga a los 93 años, está siendo velado en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol, donde está recibiendo el cariño de familiares, amigos, artistas y muchas personas anónimas que le tributaban un enorme aprecio.

Tras el funeral que se celebrará en la tarde del viernes, sus restos mortales serán incinerados, repartiéndose parte de las cenizas entre Puente Genil y Málaga, permaneciendo en los columbarios habilitados al efecto junto a Nuestro Padre Jesús Nazareno, en el caso de Puente Genil; y junto a Nuestro Padre Jesús Cautivo, en Málaga. ‘Fosforito’ profesaba una gran veneración por ambas imágenes. En el caso de su localidad natal, está prevista la celebración de una Misa por su Eterno Descanso, en una fecha que se comunicará oportunamente.

Libro de condolencias

En paralelo, tanto el viernes como el sábado, en horario de 09.00 a 14.00 horas, permanecerá abierto en el Ayuntamiento de Puente Genil el Libro de Condolencias habilitado por el Consistorio para que aquellas personas que lo deseen dejen su mensaje de recuerdo y pésame por la pérdida del insigne maestro.