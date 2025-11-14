Libertad con cargos para el acusado de matar a un temporero en Adamuz

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Montoro (Córdoba), en funciones de guardia, ha acordado este viernes la puesta en libertad provisional sin fianza del hombre de 49 años detenido como presunto autor de la muerte de otro varón ocurrida este pasado miércoles en la localidad de Adamuz, imponiéndole como medidas cautelares la comparecencia apud-acta en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, la prohibición de salida de territorio nacional y la retirada del pasaporte.

La Fiscalía no ha solicitado el ingreso en prisión provisional del detenido. Inicialmente, se investiga un presunto delito de homicidio. El detenido ha prestado declaración en sede judicial.

Los hechos

La detención se produjo en la madrugada del jueves en torno a las 4.00 horas. Por otra parte, los agentes pudieron recuperar el arma con la que se efectuó presuntamente el disparo: una carabina de aire comprimido.

Tanto el detenido como la víctima, de 25 años, son temporeros de nacionalidad extranjera que se encontraban en una finca la localidad cordobesa realizando labores agrícolas.

Los hechos que tuvieron lugar en la finca de Las Tobosas y que, según ha trascendido, pudieron tener su origen en una discusión previa hace varios días, según indicaron algunos testigos. Tras el disparo, la víctima fue trasladada al centro de salud de la localidad del Alto Guadalquivir, donde finalmente falleció.