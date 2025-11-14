La Junta acaba la ampliación del hospital de Montilla tras más de dos años de obras

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha finalizado las obras de ampliación del Hospital de Montilla, actualmente en trámite de certificación administrativa, con un presupuesto de adjudicación de 4.094.059,91 euros, a lo que hay que sumar un plan de renovación de equipamiento y mobiliario del hospital, con una inversión adicional de 1.540.792,70 euros, actualmente en ejecución y con fecha prevista de finalización a finales de este año.

Por lo que se refiere a las obras de ampliación, que ha visitado este viernes la delegada de Salud y Consumo de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, la actuación, iniciada en octubre de 2023 con un plazo inicial de ejecución de doce meses, ha permitido construir un nuevo edificio de más de 2.400 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas y un sótano, destinado principalmente a Consultas Externas, Laboratorio y dormitorios médicos, con el objetivo de mejorar la capacidad asistencial y funcionalidad del centro.

La obra incorpora dos módulos conectados al hospital, situados a ambos lados de la entrada principal. En uno de ellos se ubica el nuevo módulo de Consultas Externas, de 1.062,87 metros cuadrados, que albergará 14 consultas y seis salas de exploración para especialidades como Pediatría, Medicina Interna, Digestivo, Urología, Oftalmología, Traumatología y Dermatología.

Una pasarela cubierta

En el otro módulo se sitúan, en la planta baja, las nuevas dependencias de Laboratorio y las salas de Extracciones y Telemedicina, mientras que la planta superior, de 487 metros cuadrados, se destina al descanso del personal sanitario, con 15 habitaciones y dos terrazas. Ambos módulos quedan integrados mediante una pasarela cubierta de 79 metros cuadrados, que garantiza la conexión funcional entre los edificios.

A esta obra se suma el mencionado plan de renovación de equipamiento y mobiliario del hospital, con una inversión adicional de 1.540.792,70 euros, actualmente en ejecución y con fecha prevista de finalización a finales del presente 2025. Esta actuación refuerza la modernización tecnológica del centro y mejora la capacidad diagnóstica y terapéutica en distintas áreas.

Nuevos equipos médicos

Entre las inversiones más destacadas figura la dotación de nuevos equipos para Oftalmología y Otorrinolaringología, con un importe de 485.000 euros, que incluye la renovación de microscopios quirúrgicos y láseres oftálmicos, así como equipamiento de diagnóstico de última generación. También se renueva el equipamiento de diagnóstico digestivo y neumológico, con una inversión de 350.000 euros, mediante la adquisición de una nueva torre de endoscopia y dispositivos avanzados para exploraciones respiratorias y broncoscópicas.

El plan contempla, además, la modernización del área de exploración funcional respiratoria, con una cabina de pletismografía valorada en 73.810 euros, y la actualización de los equipos de radiodiagnóstico y mamografía, con un presupuesto de 52.030 euros, que permitirá una visualización más precisa y ágil de las imágenes.