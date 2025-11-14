El paso de la borrasca Claudia
Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución
La CO-9018 y la A-431 presentan dificultad de tránsito de vehículos debido al agua en Hornachuelos y Palma del Río
Las fuertes lluvias que está dejando la borrasca Claudia a su paso por la provincia de Córdoba este viernes han obligado a cortar al tráfico dos carreteras de la red provincial.
Según ha informado la Guardia Civil de Tráfico, las vías cortadas son la CO-7409 que une Dos Torres y Villaralto a la altura del kilómetro 4,5 por el desbordamiento del arroyo Guadarramilla. En esta carretera, cuatro personas quedaron atrapadas en un vehículo, aunque fueron puestas a salvo.
También se encuentra cortada la CO-4207 en el término municipal de Montalbán, del kilómetro 0 al 8, por acumulación de agua y barro en la calzada en el entorno de Malabrigo.
Por otra parte, según ha indicado el servicio de emergencias 112 Andalucía, la Policía Local de Hornachuelos ha solicitado también el corte de la carretera CO-9018 por la dificultad de tránsito debido al agua en el acceso al monasterio de Santa María de las Escalonias.
Entretanto, en Palma del Río hay acumulación de agua en la carretera A-431 a la altura del parque de bomberos de la localidad de la Vega del Guadalquivir, por lo que se recomienda extremar la precaución en esta zona.
Caída de árboles en Peñarroya-Pueblonuevo
Aunque Córdoba no se encuentra en la tarde de este viernes ya bajo avisos por parte de la Aemet, las lluvias han sido persistentes en buena parte de la provincia desde la noche de este jueves, cuando también se produjeron algunas incidencias en municipios como Peñarroya-Pueblonuevo, donde el temporal ocasionó varios destrozos, sobre todo en la calle Brasil, donde un árbol se cayó de raíz, y otro también resultó afectado en la calle Ana, mientras en la calle Maestro José Torrellas cayeron hojas de palmera por la fuerza del viento.
También se registró algún daño en el alumbrado público, en concreto en la calle Chile, donde se desprendió una farola, o en la zona de Peñarroya.
- Aviserrano empezará a buscar 300 perfiles técnicos en La Carlota desde diciembre
- El primer tramo de la futura A-81 a su paso por Córdoba queda fuera del estudio ambiental
- Planas insiste en que la rebaja de la pureza del jamón ibérico pretendida por Guijuelo es legal
- Un detenido por la muerte de un joven temporero en Adamuz por un disparo de arma de pequeño calibre
- Sabor a Córdoba da el protagonismo a los pueblos en la mayor muestra agroalimentaria de la provincia
- Agroibérica de Pozoblanco gana por tercera vez el concurso al mejor jamón de Los Pedroches
- Medio centenar de pueblos de Córdoba tienen 13.000 viviendas vacías
- La suerte hace doble parada en Córdoba: El Carpio y Pozoblanco reparten el segundo premio de la Lotería Nacional