Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución

Las fuertes lluvias que está dejando la borrasca Claudia a su paso por la provincia de Córdoba este viernes han obligado a cortar al tráfico dos carreteras de la red provincial.

Según ha informado la Guardia Civil de Tráfico, las vías cortadas son la CO-7409 que une Dos Torres y Villaralto a la altura del kilómetro 4,5 por el desbordamiento del arroyo Guadarramilla. En esta carretera, cuatro personas quedaron atrapadas en un vehículo, aunque fueron puestas a salvo.

Corte de la carretera CO-7409 por el desbordamiento del arroyo Guadarramilla. / CÓRDOBA

También se encuentra cortada la CO-4207 en el término municipal de Montalbán, del kilómetro 0 al 8, por acumulación de agua y barro en la calzada en el entorno de Malabrigo.

Por otra parte, según ha indicado el servicio de emergencias 112 Andalucía, la Policía Local de Hornachuelos ha solicitado también el corte de la carretera CO-9018 por la dificultad de tránsito debido al agua en el acceso al monasterio de Santa María de las Escalonias.

Entretanto, en Palma del Río hay acumulación de agua en la carretera A-431 a la altura del parque de bomberos de la localidad de la Vega del Guadalquivir, por lo que se recomienda extremar la precaución en esta zona.

Árbol caído como consecuencia del fuerte viento la noche del jueves en Peñarroya-Pueblonuevo. / M.J.G.

Caída de árboles en Peñarroya-Pueblonuevo

Aunque Córdoba no se encuentra en la tarde de este viernes ya bajo avisos por parte de la Aemet, las lluvias han sido persistentes en buena parte de la provincia desde la noche de este jueves, cuando también se produjeron algunas incidencias en municipios como Peñarroya-Pueblonuevo, donde el temporal ocasionó varios destrozos, sobre todo en la calle Brasil, donde un árbol se cayó de raíz, y otro también resultó afectado en la calle Ana, mientras en la calle Maestro José Torrellas cayeron hojas de palmera por la fuerza del viento.

También se registró algún daño en el alumbrado público, en concreto en la calle Chile, donde se desprendió una farola, o en la zona de Peñarroya.