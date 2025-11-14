Fuente Palmera incorpora al patrimonio el Parque La Estrella y el campo de fútbol de El Villar

El Pleno del Ayuntamiento de Fuente Palmera ha aprobado por unanimidad una propuesta de Alcaldía para declarar que corresponde al Consistorio la titularidad del campo de fútbol y del Parque La Estrella del núcleo de El Villar.

Esta propuesta llega tras un exhaustivo trabajo de análisis e investigación sobre la situación física y jurídica de un espacio de 27.000 metros, y responde a la necesidad de dotar de seguridad jurídica y protección legal a una infraestructura de uso público que, durante años, ha estado sujeta a una situación administrativa indefinida que generaba problemas en la gestión, uso y mantenimiento de la misma.

Los terrenos, cedidos hace más de 60 años por los propietarios de la Finca La Estrella al pueblo de El Villar, están dentro del término municipal de Écija pero no figuraban en el catastro ni a nombre de esta ni de Fuente Palmera, y además la ciudad sevillana no los ha reclamado.

Trámites

De esta forma, el procedimiento ha seguido todos los trámites legalmente establecidos. La propuesta fue sometida a información pública mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en la sede electrónica del Ayuntamiento y a través de medios de comunicación. Asimismo, se ha comunicado a los organismos pertinentes, sin que se hayan presentado alegaciones durante el periodo habilitado.

Una vez superada esta fase, el equipo de gobierno de IU consideró que se daban las condiciones legales y técnicas necesarias para elevar el asunto al Pleno, que ha sido el órgano encargado de aprobar definitivamente la incorporación del bien al patrimonio municipal. El alcalde, Francisco Javier Ruiz, señaló que “ahora se realizará una asamblea informativa en El Villar para trasladar las novedades a los vecinos y vecinas”.

Con esta actuación, el Ayuntamiento da respuesta a una problemática histórica en torno a la propiedad de este espacio, garantizando el marco legal para su uso público, mantenimiento y regulación, y asegurando su preservación como enclave de convivencia y servicio a la ciudadanía de El Villar y del conjunto de La Colonia.

Ruiz ha querido “agradecer la colaboración del alcalde pedáneo, Salvador Fernández, a todas las personas que han trabajado por mantener las tradiciones en El Villar y en La Colonia, así como el arduo trabajo de los servicios técnico y jurídico municipales”.

La aprobación del punto también incluye otros acuerdos como proceder a la tasación pericial del bien objeto de dicho expediente y solicitar al Registro de la Propiedad que proceda a inscribirlo mediante los correspondientes asientos o anotaciones registrales necesarias.

En el debate plenario, el PP no intervino y el PSOE comentó que “todo lo que sea riqueza para La Colonia en materia de bienes es positivo”.