Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

CSIF denuncia la agresión sufrida por una médica en el consultorio de Espiel

La profesional sanitaria recibió amenazas de un paciente

Concentración celebrada en Córdoba recientemente para denunciar las agresiones a médicos.

Concentración celebrada en Córdoba recientemente para denunciar las agresiones a médicos. / Victor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El sindicato CSIF ha denunciado la agresión sufrida el pasado 7 de noviembre por una médica del consultorio de Espiel, que fue víctima de amenazas por parte de un paciente.

La responsable del sector de Sanidad de CSIF Córdoba, Josefa Díaz Ontiveros, destaca que "es urgente una mayor dotación de personal en los centros para evitar los episodios conflictivos que se producen ante colapsos en el sistema sanitario por un incremento de la atención a los usuarios y de la sobrecarga asistencial".

Igualmente, el sindicato reclama a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía que incremente las medidas de seguridad en los recintos sanitarios "ante el elevado número de los ataques, tanto físicos como verbales". En este sentido, la central sindical recuerda que, según los datos oficiales publicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en 2024 se registraron 162 agresiones en Córdoba, un 9% más que en el ejercicio anterior. Siete de estos ataques fueron de carácter físico y 126 de naturaleza verbal.

Muchas agresiones no se comunican

"Lamentablemente, muchas agresiones que se producen todos los días no se comunican y, por ello, no se reflejan en la estadística", explica Díaz Ontiveros, quien detalla que "esto último se produce habitualmente por miedo a represalias del usuario o sus familiares en centros pequeños y consultorios, y otras, porque los propios profesionales de la sanidad están normalizando estas conductas inaceptables, asumiéndolas como algo más en el día a día de su trabajo".

Noticias relacionadas y más

Por ello, CSIF Sanidad Córdoba reitera al SAS su petición de incluir un régimen sancionador en la Ley de Salud Pública de Andalucía, una petición histórica del sindicato. La central sindical considera que la Administración debe incoar un expediente administrativo e imponer sanciones adecuadas a los agresores que incluyan además una pena económica, puesto que, para el sistema, estos episodios de violencia suponen también un alto coste al tener que sufragar servicios jurídicos, daños materiales y las bajas profesionales, entre otras consecuencias. Esta propuesta de CSIF sería una medida disuasoria frente a estas conductas reprobables e intolerables.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aviserrano empezará a buscar 300 perfiles técnicos en La Carlota desde diciembre
  2. El primer tramo de la futura A-81 a su paso por Córdoba queda fuera del estudio ambiental
  3. Planas insiste en que la rebaja de la pureza del jamón ibérico pretendida por Guijuelo es legal
  4. Un detenido por la muerte de un joven temporero en Adamuz por un disparo de arma de pequeño calibre
  5. Sabor a Córdoba da el protagonismo a los pueblos en la mayor muestra agroalimentaria de la provincia
  6. Agroibérica de Pozoblanco gana por tercera vez el concurso al mejor jamón de Los Pedroches
  7. Medio centenar de pueblos de Córdoba tienen 13.000 viviendas vacías
  8. Fuentes advierte de la 'quiebra' de empresas públicas si no se suben las tarifas del agua y la basura

CSIF denuncia la agresión sufrida por una médica en el consultorio de Espiel

CSIF denuncia la agresión sufrida por una médica en el consultorio de Espiel

Los restos mortales de Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’ descansarán entre Málaga y su Puente Genil natal

Los restos mortales de Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’ descansarán entre Málaga y su Puente Genil natal

Fuentes pide "mayor espíritu empresarial" al sector agroalimentario de la provincia

Fuentes pide "mayor espíritu empresarial" al sector agroalimentario de la provincia

El vuelco de un camión causa retenciones en la A-4 a la altura de La Carlota

Martín, la historia de supervivencia de un gran prematuro de Lucena

Martín, la historia de supervivencia de un gran prematuro de Lucena

La primera jornada de ‘Claudia’ deja 15 incidencias en Córdoba con un vehículo atrapado en Dos Torres

La primera jornada de ‘Claudia’ deja 15 incidencias en Córdoba con un vehículo atrapado en Dos Torres

El azote de Claudia continúa en Córdoba con dos avisos de la Aemet: estas son las horas en las que caerá más agua

El azote de Claudia continúa en Córdoba con dos avisos de la Aemet: estas son las horas en las que caerá más agua

El tiempo en Villaviciosa de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, viernes 14 de noviembre

El tiempo en Villaviciosa de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, viernes 14 de noviembre
Tracking Pixel Contents