CSIF denuncia la agresión sufrida por una médica en el consultorio de Espiel

El sindicato CSIF ha denunciado la agresión sufrida el pasado 7 de noviembre por una médica del consultorio de Espiel, que fue víctima de amenazas por parte de un paciente.

La responsable del sector de Sanidad de CSIF Córdoba, Josefa Díaz Ontiveros, destaca que "es urgente una mayor dotación de personal en los centros para evitar los episodios conflictivos que se producen ante colapsos en el sistema sanitario por un incremento de la atención a los usuarios y de la sobrecarga asistencial".

Igualmente, el sindicato reclama a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía que incremente las medidas de seguridad en los recintos sanitarios "ante el elevado número de los ataques, tanto físicos como verbales". En este sentido, la central sindical recuerda que, según los datos oficiales publicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en 2024 se registraron 162 agresiones en Córdoba, un 9% más que en el ejercicio anterior. Siete de estos ataques fueron de carácter físico y 126 de naturaleza verbal.

Muchas agresiones no se comunican

"Lamentablemente, muchas agresiones que se producen todos los días no se comunican y, por ello, no se reflejan en la estadística", explica Díaz Ontiveros, quien detalla que "esto último se produce habitualmente por miedo a represalias del usuario o sus familiares en centros pequeños y consultorios, y otras, porque los propios profesionales de la sanidad están normalizando estas conductas inaceptables, asumiéndolas como algo más en el día a día de su trabajo".

Por ello, CSIF Sanidad Córdoba reitera al SAS su petición de incluir un régimen sancionador en la Ley de Salud Pública de Andalucía, una petición histórica del sindicato. La central sindical considera que la Administración debe incoar un expediente administrativo e imponer sanciones adecuadas a los agresores que incluyan además una pena económica, puesto que, para el sistema, estos episodios de violencia suponen también un alto coste al tener que sufragar servicios jurídicos, daños materiales y las bajas profesionales, entre otras consecuencias. Esta propuesta de CSIF sería una medida disuasoria frente a estas conductas reprobables e intolerables.