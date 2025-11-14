La primera jornada de ‘Claudia’ deja 15 incidencias en Córdoba con un vehículo atrapado en Dos Torres

La primera jornada de la borrasca Claudia, que dejó este jueves precipitaciones localmente fuertes con aviso amarillo por el temporal en Sierra y Pedroches, ha dejado un total de 15 incidencias en diferentes puntos de la provincia, según informa el Servicio de Emergencias 112.

La más destacada de ellas se ha registrado en la madrugada del viernes con un vehículo atrapado en la CO-7408 a la altura de Dos Torres, debido a la crecida del río Guadarramilla. En el coche viajaban cuatro personas que pudieron salir del vehículo por su propio pie, sin que precisaran de atención sanitaria, y los bomberos rescataron el vehículo.

El resto de incidencias, registradas en diversos puntos de la provincia –sin afectar a la capital- no han revestido gravedad, según indican desde el 112.

184 incidencias en Andalucía

A nivel andaluz, el temporal ha provocado 184 incidencias en Andalucía, con un total de 333 avisos al Servicio de Emergencias 112. Huelva ha sido la provincia donde se ha concentrado el mayor volumen de incidencias, con un total de 144. En la provincia de Cádiz se han atendido 84 incidencias; en Sevilla, 58. En menor medida se han atendido avisos en las provincias de Málaga (28), Córdoba (15) y Granada (4).

Una persona se resguarda con un paraguas de la lluvia y el viento en Huelva. / EFE/Alberto Díaz

Aviso amarillo de la Aemet

Para este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene aviso amarillo en Sierra y Pedroches y la Campiña cordobesa por lluvias, que podrían ser localmente fuertes y persistentes. El aviso permanecerá activo hasta las 18.00 horas, y en el caso de la Sierra y Pedroches volverá a activarse el sábado desde las 10.00 hasta las 23.59 horas, por lluvias fuertes que podrían ir acompañadas de tormentas.